One Piece: Blackbeards Crew enthüllt im Kampf viele neue Teufelsfrucht-Kräfte

One Piece bewegt sich mit Siebenmeilenstiefeln auf das ganz große Finale des Mangas zu. Und zwar nicht nur das Ende des aktuellen Story-Arcs, sondern das Finale der gesamten One Piece-Story. Im Zuge dessen schippern Monkey D. Ruffy und seine Verbündeten Law und Kid in Richtung der letzten sagenumwobenen Insel. Allerdings wird Laws Reisegruppe vom fiesen Piraten-Chef Blackbeard attackiert. Und die haben auch noch einige komplett neue Teufelsfrüchte im Gepäck.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Blackbeards Crew hat neue Teufelsfrucht-Kräfte und ändert Laws Geschlecht

Blackbeard lauert mit seiner Crew an einer der drei möglichen Routen. Die Rechnung geht auf und tatsächlich geht ihm Laws Schiff in die Falle. Währenddessen haben Ruffy und Co. schon die erste Insel erreicht und bekommen es mit Dr. Vegapunk zu tun.

Kapitel 1063 des One Piece-Mangas zeigt uns die Begegnung zwischen Laws und Blackbeards Crew. Zwischen den beiden entbrennt ein heftiger Kampf und es stellt sich dabei heraus, dass offenbar die gesamte Besatzung des Schiffs von Blackbeard neue Teufelsfrucht-Kräfte innehat.

Da wäre zum Beispiel Doc-Q, der die Fähigkeiten der Sick-Sick-Frucht besitzt. Damit kann er eigentlich Krankheiten hervorrufen, die Gegner behindern. In diesem sehr fragwürdigen Fall handelt es sich bei der ausgelösten "Krankheit" allerdings darum, dass sich Laws Geschlecht ändert und er zur Frau wird. Was das mit einer Krankheit zu tun haben soll, ist dann doch mehr als fragwürdig. Zumindest kann Law dank seines starken Hakis "Antikörper" gegen diese "Krankheit" bilden und sich schnell wieder zurück verwandeln.

So sieht Law jedenfalls danach aus:

Aber das war noch nicht alles:

Van Auger besitzt die Kraft der Warp-Warp-Frucht und kann Teleportieren.

und kann Teleportieren. Burgess verfügt über die Fähigkeit der Strong-Strong-Frucht , er ist dementsprechend sehr stark.

, er ist dementsprechend sehr stark. Selbst Doc-Qs Pferd Stronger kann dank der Horse-Horse Frucht Mythical Type, Model Pegasus jetzt fliegen.

Alles nur geklaut? Allem Anschein nach haben die Piraten die Teufelsfrucht-Kräfte allesamt einfach gestohlen. Zumindest wurde das bereits im Vorfeld angedeutet: Blackbeard hat bereits explizit versucht, Boa Hancock ihre Teufelskraft-Power abzuluchsen (via: Comicbook.com).