One Piece: Leaks zu Kapitel 1.187 enthüllen den nächsten Strohhut mit Königshaki – und bestätigen damit die Parallelen zum Piratenkönig

Auf Elban gibt es nach Ruffy und Zorro die Enthüllung des nächsten Strohhutpiraten mit Königshaki. (© Toei Animation / Eiichiro Oda)

Der laufende Elban-Arc im One Piece-Manga steuert schnurstracks auf seinen Höhepunkt zu. Nach den Ereignissen der vergangenen Woche freuen sich Fans auf den Auftakt zu einem lange ersehnten Kampf, doch die Leaks zu Kapitel 1.187 geben zwischendrin noch einen anderen Aspekt preis – nämlich den dritten Strohhutpiraten mit Königshaki.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.187 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 05. Juli 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

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Scopper Gaban gibt den Hinweis

One Piece-Kapitel 1.187 lässt sich in zwei Teile aufdröseln: Der Start des Kapitels setzt den Kampf zwischen Monkey D. Ruffy und Nerona Imu fort; die beiden sind in einen ersten "richtigen" Schlagabtausch verwickelt.

In der Zwischenzeit geht es auf der Elban-Insel aber auch auf anderen Schauplätzen weiter. Konkret sind laut den wie gewohnt von pewpiece verbreiteten Leaks folgende Duelle vorgesehen: Zorro trifft auf Sankt Sommers, während Sanji es mit Killingham aufnimmt.

Der Koch der Strohhutpiraten erhält hier eine kleine Rückschau, in der er sich an ein Gespräch mit Scopper Gaban zurückerinnert – dem neben Silvers Rayleigh wichtigsten und stärksten Vize-Piraten der Bande von Gol D. Roger.

In diesem Gespräch erklärt Gaban, dass Sanji die "Eigenschaften von jemandem mit Königshaki" hat. Zu einem solchen König solle der Strohhutkoch werden, wenn er wirklich möchte, dass Ruffy der König der Piraten wird.

Damit ist Sanji nach Ruffy und Zorro der dritte Strohhutpirat, der das mächtigste Haki mit sich führt. Die "Flügel des Piratenkönigs" – bestehend aus Zorro und Sanji – sind zudem endlich auch auf einer Ebene, wenn es um die Beherrschung von Königshaki geht; beim Schwertkämpfer selbst ist das schon seit Monaten bestätigt, auch wenn er zunächst nichts davon wusste:

Auf die direkte Konfrontation zwischen Sanji und Killingham müssen wir aber noch etwas warten. Das One Pice-Kapitel 1.187 wird nämlich mit den nächsten fliegenden Fäusten zwischen Ruffy und Imu beendet; auch das nächste Kapitel dürfte hieran anknüpfen. Immerhin gibt es (Stand jetzt) am nächsten Wochenende keine Manga-Pause.

Sanji hat jetzt auch Königs-Haki – macht ihn das jetzt stärker als Zorro? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!