One Piece: Fan hat das Logo nie als Totenkopf wahrgenommen, sondern als etwas ganz anderes und die Community liebt das niedliche Ergebnis

Der Totenkopf mit dem Strohhut der Piratenbande ist das Markenzeichen von Odas großem Manga- und Anime-Werk One Piece, das eigentlich jeder Fan kennt. Für die meisten ist das Symbol einfach ein normaler Totenkopf, wie es sich für ein waschechtes Piraten-Logo gehört – außer einem Fan und Künstler*in.
Künstler*in interpretiert das Logo etwas anders
X-User und Künster*in StarTropica hatte aus Spaß das bekannte One Piece-Logo und das Symbol der Strohhüte im eigenen Stil nachgemalt.
Dabei beschreibt der Fan in seinem veröffentlichten X-Beitrag, dass er während dem Zeichnen etwas ganz anderes als einen Totenkopf mit Knochen gesehen hat: Eine kleine Gestalt mit Weste – und genau diese Vorstellung hat der Künstler oder die Künstlerin dann auch umgesetzt und gezeichnet.
Den X-Beitrag und die Zeichnung von StarTropica haben wir euch hier verlinkt:
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Die Gestalt ähnelt einem Shy Guy aus Mario
In der ungewöhnlichen Interpretation des Strohhut-Logos sehen Fans starke Ähnlichkeiten mit den Shy Guys aus dem Mario-Universum.
Immerhin hat die kleine Gestalt des One Piece-Fans ebenfalls diese großen schwarzen Augen, einen runden kleinen Mund und die kurzen Arme und kleinen Füße wie die bekannten Shy Guys – nur in diesem Fall trägt der Shy Guy eine rotkarierte Weste, eine blaue Hose und einen Strohhut wie Ruffy in One Piece.
Die Community ist von der Neuinterpretation begeistert und zieht weitere Vergleiche
Während die Gestalt größtenteils mit einem Shy Guy verglichen wird, ziehen andere Fans auch Vergleiche zu den Kodamas aus Prinzessin Mononoke oder werden an das Pokémon Tragosso erinnert, das ebenfalls einen Knochen mit sich trägt (via X-User Patty_Skeet).
Ein Fan bezeichnet die kleine Figur sogar als “Strohhut-Gyroid”, eine Anlehnung an die namensgebenden musikalischen Möbelstücke aus Animal Crossing (via X-User headcanon_).
Die Mehrheit der Community in den Kommentaren ist begeistert von StarTropicas Interpretation des Logos und wünscht sich weitere niedliche Maskottchen-Zeichnungen. Dann allerdings zu den anderen Piratenbanden und ihren Logos – wie beispielsweise zu Jolly Rogers und Gol D. Rogers Piratenbanden-Zeichen.
Zu guter Letzt gefällt der kleine Kerl der Community so sehr, dass viele ihn mit dem Spitznamen John Strohhut, John D. Piece oder Shy D. Guy getauft haben. Schließlich ist John ein beliebter Standardname, um eine Person oder jemanden zu benennen, dessen Identität nicht klar ist.
Seht ihr jetzt auch den kleinen Kerl im Logo der Strohhüte? Welche Piratenbande hat eurer Meinung nach das coolste Logo von allen?
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