One Piece-Manga enthüllt, dass ein göttlicher Ritter riesiger Fan eines bestimmten Strohhuts ist

Die Strohhüte treffen auf einen unerwarteten Fan. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

One Piece hat mit den letzten beiden Kapiteln endlich wieder ein bisschen Action nachgelegt. Bis dahin war im Elban-Arc kampftechnisch eher Flaute angesagt, denn Eiichiro Oda hatte sich zuvor vor allem der Geschichte Elbans und der Einführung neuer Charaktere gewidmet.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Ereignisse aus Kapitel 1146 und Kapitel 1147 genauer unter die Lupe genommen. Solltet ihr den Manga noch nicht bis hierher gelesen haben, werdet ihr gespoilert.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Obwohl es in Kapitel 1146 eine kurze Auseinandersetzung mit der göttlichen Ritterin Gunko und den Strohhüten gab, gibt es in Kapitel 1147 eine ungewöhnliche Aussage von Brook in Bezug auf die Ritterin.

Er scheint sie zu kennen und auch Gunko macht die gleichen Anzeichen, dass der Musiker ihr nicht fremd ist.

Brook erkennt Gunko wieder – oder verwechselt er sie mit jemandem?

In Kapitel 1146 gibt es zwar eine kurze Auseinandersetzung zwischen der göttlichen Ritterin Gunko und den Strohhüten, aber so richtig interessant wird es jedoch in Kapitel 1147. Nicht nur haben die Strohhüte haushoch gegen eine einzige Ritterin verloren, sondern auch Brook sagt etwas, das uns aufhorchen lässt:

"Hmm, aber sie… Wobei, nein, das kann nicht sein…" – Offizielle deutsche Übersetzung von One Piece-Kapitel 1147

Seiner Reaktion nach zu urteilen, scheint er sie zu erkennen – ist sich aber gleichzeitig nicht sicher, ob er sich nicht doch irrt. Möglicherweise verwechselt er sie mit jemandem aus seiner Vergangenheit. Aber was, wenn nicht?

In den zwei Jahren des Timeskips hat Brook sich einen großen Namen als Soul King gemacht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Die Strohhüte wurden nach ihrem Kampf mit Gunko von ihr gefesselt. Während Nami, Lysop und Jinbei versuchen, sich zu befreien, wirkt Brook auffällig nachdenklich. Sein Verhalten sticht heraus und deutet auf eine mögliche Verbindung zu Gunko hin, die mehr ist als nur ein flüchtiger Blickkontakt zwischen zwei verfeindeten Fraktionen.

Gunko ist womöglich ein großer Fan von Brook

Unsere Vermutung, dass Gunko womöglich ein riesiger Fan von Brook sein könnte, liegt in ihrer Interaktion mit ihm, nachdem sie die Strohhüte geknebelt hatte.

Der Hinweis darauf? Ihre Reaktion, als sie Brook unter den gefesselten Strohhüten entdeckt. Statt einfach weiterzumachen, fordert sie ihn plötzlich aggressiv dazu auf, sein Leben lang für sie Songs zu schreiben und ihr “Musiksklave” zu werden.

"Ich will, dass du dein Leben lang Songs für mich schreibst...!! Werde mein Sklave!!" – Offizielle deutsche Übersetzung von One Piece-Kapitel 1147

Bereits in den vorherigen Kapiteln wurde Gunko mit Kopfhörern gezeigt – sie hört offenbar gerne Musik, wenn sie gerade nichts zu tun hat. Ein Charakterzug, der sie direkt mit Brook verbindet. Immerhin war er in den zwei Jahren des Timeskips als großer Musiker "Soul King" unterwegs.

In Kapitel 1144 wird sogar deutlich das Lied enthüllt, das Gunko sich anhört: New World – Ein Musikstück von Brook. Es ist also gar nicht abzustreiten, dass Gunko seine Musik kennt – und mag. Ihre Forderung, er solle ihr persönlich Musik schreiben, macht demnach Sinn.

Und dann ist da noch dieser Moment, in dem Brook sie erkennt oder zumindest glaubt, sie zu kennen. Was, wenn er sich erinnert, sie auf einem seiner Konzerte gesehen zu haben?

Wie man es dreht und wendet: Zwischen Brook und Gunko scheint es eine Verbindung zu geben. Ob dies nun nur auf seiner zweijährigen Musiker-Karriere basiert oder doch etwas mit seinem Wissen über die Weltregierung und die göttlichen Ritter zu tun hat, bleibt noch offen. Aber die Indizien, dass Gunko womöglich von Broko gehört hat und ein Fan von ihm ist, sind nicht zu übersehen.

Letzten Endes werden die nächsten One Piece-Kapitel hoffentlich auflösen, woher sich die beiden wirklich kennen und was Eiichiro Oda mit der mysteriösen Verbindung vorhat.

Wie ist eure Meinung zu Gunko und Brooks Verbindung und wie glaubt ihr, werden die Strohhüte gegen die göttlichen Ritter ankommen?