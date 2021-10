Bei Otto könnt ihr gerade den 4K-Fernseher Telefunken U551N1CW in der Größe 43 Zoll für nur 241,59 Euro (UVP: 419 Euro) bekommen. Otto ist damit laut Vergleichsplattformen mit weitem Abstand der derzeit günstigste Anbieter. Auf Platz 2 landet nach Angaben von Idealo ein kleinerer Händler auf dem Amazon Marketplace mit einem Preis von 328,21 Euro. Generell sind 241,59 Euro ein ungewöhnlich günstiger Preis für einen 4K-Fernseher.

Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch übrigens nicht nur die Versandkosten sparen, sondern auch noch 15 Euro zusätzlichen Rabatt bekommen, sodass der Preis auf 226,59 Euro sinkt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was bietet der Telefunken U551N1CW?

Bild: Zum Telefunken U551N1CW gibt es bislang kaum Testberichte und auch wir konnten den 4K-Fernseher bislang nicht ausprobieren. Wir können euch also nicht viel mehr berichten, als die vom Hersteller stammenden Daten hergeben. Diese Daten deuten auf ein typisches Low-Budget-TV hin, das sich von teureren Modellen unter anderem durch seine niedrige Spitzenhelligkeit unterscheidet. Immerhin werden HDR-Formate wie HDR10 und Dolby Vision unterstützt.

Gaming & Apps: Auch über die Eignung als Gaming-Fernseher können wir nicht viel sagen, außer dass Telefunken-Geräte in der Vergangenheit nicht unbedingt für niedrigen Input Lag berühmt waren. Allerdings hat sich selbst im Low-Budget-Bereich in dieser Hinsicht in den letzten Jahren viel getan. Ein Gaming-Modus, der die Eingabeverzögerung auf ein erträgliches Maß reduzieren soll, ist jedenfalls vorhanden. Der App-Support scheint etwas begrenzt zu sein, die großen Streaming-Dienste Amazon Prime Video, Netflix und Youtube sind aber dabei.