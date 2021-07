Bei Otto läuft gerade eine Aktion, in der ihr durch einen Gutscheincode 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte 4K-Fernseher von Marken wie Samsung, LG, Hisense und Philips bekommt. Eines der Highlights, den Philips PUS8105 mit Ambilight, stellen wir euch in diesem Artikel genauer vor. Den Gutscheincode findet ihr auf der Produktseite der Fernseher unter "15% extra sparen!" oder auf der Aktionsseite, auf der es auch die Liste mit allen reduzierten Fernsehern gibt:

Gutschein-Aktion bei Otto: 15 Prozent auf ausgewählte 4K-Fernseher

Highlight: Philips PUS8105 mit 50 Zoll für 356,99 Euro

Beim 50 Zoll großen Philips 50PUS8105 sinkt der Preis durch den Rabatt von ohnehin schon nicht teuren 419,99 Euro auf 356,99 Euro (UVP: 649,99€). Laut Vergleichsplattformen ist das der günstigste Preis aller Zeiten, was allerdings insofern kein Kunststück ist, als dieses spezielle Modell fast nur bei Otto verkauft wird. Aber auch die sehr ähnlichen Modelle Philips PUS7805 und PUS7855 gab es in dieser Größe seit Oktober letzten Jahres, als noch die reduzierte Mehrwertsteuer galt, nicht mehr so günstig.

Philips 50PUS8105 (4K, 50 Zoll, Amblight) statt 419,99€ für 356,99€ bei Otto

Bild und OS: Die Bildqualität des Philips PUS8105 ist für den Preis recht gut, ohne allerdings im Vergleich zur Konkurrenz besonders zu beeindrucken. Bei der 50-Zoll-Version ist ein VA-Panel verbaut, das hohen Kontrast bietet, dafür allerdings über eine vergleichsweise hohe Blickwinkelabhängigkeit verfügt. Als OS dient Philips hauseigenes Betriebssystem Saphi, das die großen Streaming-Dienste unterstützt, aber nicht den umfangreichen App-Support bietet, den man beispielsweise bei einem Android-TV bekommt.

Ambilight: Das spektakulärste Feature des Philips PUS8105 ist Ambilight. Hierbei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet. Das lässt den Bildschirm noch größer erscheinen und sorgt zudem für passende Atmosphäre. Vor allem in schwach beleuchteten Räumen wirkt Ambilight sehr beeindruckend, aber auch bei Tageslicht ist der Effekt noch gut zu sehen.

Gaming: Mit einem Input Lag von rund 20 ms ist der Philips PUS8105 gut fürs Gaming geeignet, aktuelle 4K-Fernseher von beispielsweise LG und Samsung reagieren jedoch noch etwas schneller auf Eingaben. 120 Hz oder HDMI 2.1 gibt es nicht, das wäre zu diesem Preis aber auch zu viel verlangt.

