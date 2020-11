Der Black Friday Sale bei Otto hat viele günstige Angebote gebracht, vor allem unter den Fernsehern und den PS4-Spielen. Auch für die Nintendo Switch war einiges dabei. In diesem Artikel erinnern wir euch noch einmal kurz an die besten Deals, die noch nicht ausverkauft sind. Wer gleich zur Übersicht möchte, findet diese hier:

Deals für Nintendo Switch: Joy-Cons und Spiele

Besitzer der Nintendo Switch können dir Original-Joy-Cons zum recht günstigen Preis von 57,99 Euro bekommen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von First-Party-Spielen für 44,99 Euro. Hier eine Auswahl:

Neukundenrabatt: Mit dem Code 81258 könnt ihr bei Otto 15 Euro Neukundenrabatt bekommen, wenn ihr seit mindestens zwei Jahren nichts bestellt habt und der Bestellwert mindestens 50 Euro beträgt. Zudem bekommt ihr eine kostenlose Liefer-Flatrate für sechs Monate. Diese gilt allerdings nur für normale Pakete und nicht für große Speditionsartikel.

PS4-Spiele im Angebote

Außerdem gibt es eine ganze Reihe von PS4-Spielen im Angebot, darunter auch noch recht aktuelle PS4-Exklusivhits wie The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima. Hier eine Auswahl:

Viele der Multiplattform-Titel gibt es übrigens auch für die Xbox One günstiger. Die Übersicht über alle Spiele-Deals findet ihr hier:

Davon abgesehen könnt ihr viele der Spiele auch im Black Friday Sale bei Amazon günstiger bekommen. Die Preise sind in den meisten Fällen ungefähr gleich. Dort bekommt ihr allerdings nicht den Neukundenrabatt, den Otto zu bieten hat.

Fernseher: 70 Zoll 4K-TV für 599€

Unter den TVs fällt vor allem der 70 Zoll große 4K-Fernseher LG UN7070 auf, den ihr schon für 599 Euro bekommen könnt. Allzu viel könnt ihr zu diesem Preis natürlich nicht erwarten, aber das Modell bietet durchaus solide Qualität und ist mit seinem niedrigen Input Lag von rund 10 ms zudem sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet.

LG 70UN7070 (4K, 70 Zoll) für 599€ (UVP: 999€)

Otto hat noch eine ganze Reihe weiterer 4K-Fernseher im Angebot, darunter auch Modelle höherer Preis- und Qualitätsklassen. Eine Übersicht findet ihr hier:

Black Friday & Cyber Monday

Auch bei einigen anderen Händlern gibt es noch interessante Angebote zum Black Friday und zur Cyber Week, viele davon aber nicht mehr lange. Eine Liste mit den besten Deals findet ihr hier:

