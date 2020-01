Die PS4-Version des im letzten Herbst erschienene Call of Duty: Modern Warfare ist bei Otto gerade um 37% reduziert, von 69,99€ auf 44€. Das allein ist noch nichts Besonderes, mehrere Händler haben den First Person Shooter momentan zu ähnlichen Preisen im Angebot.

Sehr günstig ist das Angebot jedoch für Neukunden, denn diese bekommen bei Otto derzeit 15€ Rabatt auf ihre erste Bestellung, sofern der reguläre Preis des bestellten Artikels bei mindestens 30€ liegt. Somit bezahlt ihr für Modern Warfare nur noch 29€. Als Neukunde gilt jeder, der seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt hat. Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr bei der Bestellung nur den Code 85588 eingeben.

Call of Duty: Modern Warfare (PS4) mit Neukundenrabatt für 29€

Als Neukunden bekommt ihr außerdem für sechs Monate ab Einrichtung eures Kundenkontos eine Gratis-Liefer-Flatrate. Durch diese entfallen für euch die bei Otto ansonsten recht hohen Versandkosten von 5,95€. Beachten solltet ihr aber, dass bei der Zustellung trotzdem eine Identitätsprüfung des Empfängers stattfindet, weil es sich um einen Ab-18-Titel handelt.

Selbstverständlich könnt ihr auch von dem Neukundenrabatt profitieren, wenn ihr es auf die Xbox-One-Version von Call of Duty: Modern Warfare abgesehen habt. Hier liegt der reguläre Preis aber bei 49,99€. Den Rabatt eingerechnet, bezahlt ihr also noch 34,99€. Das ist noch immer ein gutes Angebot, nur eben nicht ganz so günstig wie der PS4-Deal.

Call of Duty: Modern Warfare (Xbox One) mit Neukundenrabatt für 34,99€

Und wenn man kein Neukunde ist?

Für alle, die keine Neukunden sind, lohnt sich das Angebot bei Otto nicht. Die Versandkosten eingerechnet, käme man bei fast 50€ für die PS4-Version heraus. Da könnt ihr das neue Call of Duty anderswo günstiger bekommen, z.B. auf ebay über den großen Händler sbdirect24 (über 97% positive Bewertungen). Dort kostet das Spiel derzeit 39,90€, der Versand ist kostenlos. Das Angebot gilt allerdings nur für die PS4-Version.

Call of Duty: Modern Warfare (PS4) für 39,90€ bei sbdirect24