Bei Otto könnt ihr nur heute im Deal des Tages die PS4-Version von FIFA 22 für 49,99 Euro bekommen. Das ist an sich schon ein guter Preis für das erst letzten Freitag erschienene Fußballspiel, laut Vergleichsplattformen ist es gerade nirgendwo sonst so günstig zu bekommen. Aber damit nicht genug: Da Otto anscheinend davon ausgeht, dass euch FIFA 22 mächtig auf die Nerven gehen wird, legt der Händler sogar noch einen Stressball in Controller-Form oben drauf, der einen Wert von circa 10 Euro hat. Das Bundle gibt es auch mit der PS5-Version von FIFA 22, hier zahlt ihr mit 59,99 Euro aber etwas mehr.

Für alle, die seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt haben, gibt es übrigens 15 Euro Rabatt, sodass ihr für das Bundle mit der PS4-Version von FIFA 22 nur noch 34,99 zahlt. Ihr könnt dann auch für sechs Monate eine kostenlose Liefer-Flat bekommen, wodurch ihr euch die Versandkosten von 2,95 Euro spart. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was bietet FIFA 22?

In der PS4-Version bietet FIFA 22 größtenteils die gewohnte Kost. Immerhin ist der Umfang durch neue Modi noch etwas größer geworden. Als Variante des Karrieremodus ist der Create a Team-Modus dazugekommen, in dem wir unseren eigenen Verein erstellen können. Ganz neu ist diese Idee zwar nicht, einen solchen Modus gab es aber seit FIFA 15 nicht mehr. Im Straßenfußball-Modus Volta gibt es außerdem eine spaßige neue Arcade-Variante, die aus einer Reihe von Mini-Spielen besteht.

Die PS5-Version von FIFA 22 kommt mit zusätzlichen Verbesserungen: Neben der besseren Grafik bekommt ihr hier deutlich verbesserte und sehr viel lebensechtere Animationen. Auch spielerisch gibt es einen wichtigen Unterschied: Hier gibt es nämlich das sogenannte „Machine Learning“, durch das die KI kontinuierlich dazulernt und ihr Verhalten an eure Spielweise anpasst. Das macht FIFA 22 auf der PS5 ein gutes Stück fordernder und auch realistischer als auf der PS4.

Leider gibt es auch Negatives zu berichten: Zunächst mal hat sich an den Mikrotransaktionen und dem Pay2Win des Ultimate Team Modes natürlich wieder nicht viel getan. Außerdem wurden im Vergleich zum Vorgänger sechzehn Nationalmannschaften gestrichen, was zur Folge hat, dass aus Asien nur noch China und aus Afrika überhaupt kein Team mehr zur Verfügung steht.