Bei Otto gibt es nur heute 10% Rabatt auf zahlreiche Produkte aus dem Multimedia-Bereich. Darunter befinden sich unter anderem Soundbars, Lautsprecher und Kopfhörer. Besonders groß ist die Auswahl jedoch unter den Fernsehern. Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur bei der Bestellung den Code 10859 eingeben. Hier haben wir für euch einige der besten Angebote herausgesucht:

Samsung RU7179 mit 43 Zoll für 299,70€

Regulär kostet der 43 Zoll große Samsung RU7179 bei Otto gerade 333€, was ohnehin schon kein schlechter Preis ist. Im Rahmen der Aktion sinken die Kosten auf 299,70€. Das macht Otto laut Vergleichsportalen mit deutlichem Abstand zum günstigsten Anbieter. Aufgrund seines sehr geringen Input Lags von ca. 11 ms ist der Samsung RU7179 gerade bei Gamern beliebt, aber auch die Bildqualität fällt für den Preis ziemlich gut aus.

Samsung UE43RU7179 (43 Zoll, 4K) für 299,70€

TCL EP644 mit 55 Zoll für 341,99€

Der Preis des 43 Zoll großen TCL EP644, den Otto derzeit für 379,99€ im Angebot hat, sinkt durch den zusätzlichen Rabatt auf 341,99€. Der TCL EP644 bietet alles in allem solide Qualität mit einer für den Preis erstaunlich hohen Bildqualität. Das Android-Betriebssystem hat allerdings noch immer ein paar Macken. Zum Input Lag liegen uns keine genauen Daten vor, aber bei vergleichbaren Modellen von TCL liegt dieser bei ca. 20 bis 25 ms.

TCL 55EP644 (55 Zoll, 4K) für 341,99€

Sony XG8096 mit 75 Zoll für 1099,80€

Wer nach einem richtig großen Fernseher sucht, interessiert sich vielleicht für den 75 Zoll großen Sony XG8096. Dieser ist gerade auf 1222€ reduziert, wodurch Otto laut Vergleichsportalen ohnehin schon der günstigste Anbieter ist. Durch den zusätzlichen Rabatt sinkt der Preis auf 1099,80€.

Sony KD-75XG8096 (75 Zoll, 4K) für 1099,80€

Der Sony XG8096 bietet eine deutlich höhere Bildqualität als die meisten Low-Budget-4K-TVs, was unter anderem an Sonys hauseigener Triluminos-Technik liegt, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Ein paar Nachteile hat er allerdings auch. So liegt beispielsweise der Input Lag bei knapp über 30 ms. Das ist für Gamer zwar noch akzeptabel, aber von anderen Herstellern kann man im selben Preisbereich Geräte bekommen, die deutlich schneller reagieren

Zur Aktion findet ihr hier:

Multimedia-Deals bei Otto