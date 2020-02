Aktuell gibt es mehrere gute Angebote für 4K-Fernseher. Solltet ihr hier einen neuen suchen oder allgemein von HD auf 4K umsteigen wollen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Beide Fernseher im Angebot sind von LG und verfügen über eine 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Des Weiteren bietet OTTO auf mehrere Modelle 20% Rabatt.



Wie lange die Deals jeweils gelten, ist uns nicht bekannt.



Ein standhafter Unterschied: Die beiden Modelle, die wir euch vorstellen sind baugleich. Sie bieten beide also die gleichen Spezifikationen. Der Unterschied liegt in ihrem Standfuß. Der SM86007LA hat einen mittigen Standfuß, während der SM8500PLA seitliche Standfüße hat. Solltet ihr den Fernseher also nicht aufhängen, müsst ihr euch fragen, welcher Standfuß für euch besser passt.

20% Rabatt auf verschiedene LG 4K TVs

LG 55SM86007LA NanoCell 4K TV für 699 Euro

Was bedeutet NanoCell? Im Produktnamen des LG Fernsehers wird von NanoCell gesprochen. Es handelt sich hierbei um eine Display-Technologie, die für bessere und akkuratere Farben sorgen soll. Allen voran soll bei dieser Technik die Vermischung von Farbtönen reduziert werden. Laut LG sollen Partikel mit einem Durchmesser von ungefähr einem Nanometer überschüssig Lichtwellenlängen absorbieren und dadurch das angesprochene Vermischen verhindern.



Diese Eigenschaften bietet der LG 55SM86007LA: Allen voran erhaltet ihr einen 4K TV mit einem 55 Zoll Display. Dieses bietet 100 Hz und für die Bildberechnung, sowie Leistung des TVs sorgt der Alpha-7 Prozessor der zweiten Generation. Des Weiteren könnt ihr euch über folgende Features freuen.

Dolby Vision

HDR10 Pro

HLG

webOS 4.5

So gut ist der Preis: Im Angebot kostet der LG 55SM86007LA nur 699 Euro und somit zu Bestpreis. Damit ist er außerdem rund 100 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter. Neben MediaMarkt bekommt ihr den TV auch bei Saturn zu diesem Preis.

LG 55SM8500PLA 4K TV bei OTTO mit 20% Rabatt

So gut ist das Angebot: Bei OTTO bekommt ihr den LG 55SM8500PLA 4K TV für nur 543,20 Euro. Günstiger gab es den Fernseher bisher noch nie. Um den Preis zu erhalten, müsst ihr einfach nur an der Kasse den Gutscheincode 12874 nutzen. Dieser gewährt euch 20% Rabatt auf den aktuellen Preis. Mit dem Angebot spart ihr rund 130 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.



Das erwartet euch mit dem TV: Ihr erhaltet ebenfalls einen NanoCell 4K TV, der ein 100 Hz Display hat. Des Weiteren bekommt ihr HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision. Beim Prozessor ist der Alpha-7 der zweiten Generation verbaut.

