Bei Otto bekommt ihr gerade die neue, am 8. Oktober erschienene Nintendo Switch OLED im Bundle mit dem am selben Tag erschienenen Switch-Hit Metroid Dread für 399 Euro. Das Angebot gilt nur für die weiße Version der Switch OLED, die andere Variante in Rot und Blau ist derzeit nicht verfügbar und soll laut Shopseite von Otto erst ab Januar wieder lieferbar sein. Bei dem aktuellen Angebot müsst ihr hingegen nach derzeitigem Stand nur mit einer Lieferzeit von rund einer Woche rechnen.

Einzeln kostet Metroid Dread bei Otto übrigens gerade 47,52 Euro. Die Nintendo Switch OLED würde einzeln theoretisch 369,99 Euro kosten, ist aber nur im Bundle verfügbar. Der Rabatt ist also nicht riesig, zumal die Konsole anderswo auch schon für etwas weniger zu bekommen war. Da es die Switch OLED momentan bei anderen Online-Händlern aber nur zu stark überhöhten Preisen gibt, handelt es sich trotzdem um ein attraktives Angebot.

Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch übrigens die Versandkosten sparen und noch dazu 15 Euro Rabatt bekommen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was bietet die Nintendo Switch OLED?

Die Nintendo Switch OLED ist eine neue Version der Switch, die sich vor allem durch das neue OLED-Display auszeichnet. Dieses sorgt für hohen Kontrast und eine deutlich bessere Farbdarstellung. Außerdem wurde der Bildschirm von 6,2 Zoll auf 7 Zoll und der Speicherplatz von 32 GB auf 64 GB erweitert.

Daneben gibt es noch einige weitere Verbesserungen wie einen stabilen Standfuß für den Tabletop-Modus, einen LAN-Anschluss an der Docking-Station und bessere integrierte Lautsprecher. An Prozessor, Arbeitsspeicher oder generell der Leistungsfähigkeit der Konsole wurde aber nichts verbessert.

Was ist Metroid Dread?

Mit Metroid Dread erhält die altehrwürdige Metroid-Reihe endlich eine vollwertige Fortsetzung. Metroid Dread orientiert sich dabei an den älteren Teilen der Reihe, ist also ein klassischer Action-Platformer mit 2D-Levels und kein First-Person-Spiel wie Metroid Prime.

Die Story schließt an den 2002 erschienenen vierten Teil Metroid Fusion an. Kopfgeldjägerin Samus Aran soll diesmal auf dem Planeten ZDR nach dem Ursprung einer mysteriösen Botschaft suchen und trifft dabei unter anderem auf eine Menge angriffslustiger Roboter. Spielmechanisch bleibt Metroid Dread den alten Teilen der Reihe weitgehend treu, Samus verfügt aber über einige neue Fähigkeiten.

In unserem GamePro-Test hat der Switch-Exklusivtitel sehr gut abgeschnitten, wir vergaben 85 Punkte. Mehr erfahrt ihr hier:

79 5 Mehr zum Thema Metroid Dread im Test: Samus, du hast uns so gefehlt