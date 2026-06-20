One Piece-Sprecher von Ace verrät uns die Szene, die ihm extrem im Gedächtnis geblieben ist – und ihr kennt sie alle

Pascal Breuer und Daniel Schlauch sind die deutschen Stimmen von Ace und Ruffy in der One-Piece-Anime-Serie. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die deutschen One Piece-Sprecher von Monkey D. Ruffy und Puma D. Ace haben im Rahmen ihrer Rolle so einige große Momente der Serie mitgemacht. Doch welche Szene blieb ihnen am meisten im Gedächtnis?

Diese Frage beantworteten uns sowohl Pascal Breuer als Stimme von Ace als auch Daniel Schlauch, der Ruffy seine Stimme leiht, auf der vergangenen Dokomi 2026. Ihr könnt euch vielleicht jetzt schon denken, welche Szene den beiden sofort in den Sinn kam.

Der Schlussakkord in der Schlacht um Marineford

Zur Erinnerung: Vor dem großen Zeitsprung im One Piece-Anime kam es zur Schlacht um Marineford. Auslöser hierfür war die Gefangennahme von Ace; zu seiner Befreiung eilten sowohl die Whitebeard-Piraten als auch Ruffy mit einem wilden Mix aus Verbündeten auf die Insel.

Am Ende half aber alles nichts: Ace wurde (über Umwege) hingerichtet. Marineadmiral Akainu versetzte ihm den tödlichen Schlag, nachdem sich der Pirat mit der Feuerfaust schützend vor Ruffy geworfen hatte – und schockte damit nicht nur die gesamte Piratenwelt, sondern auch die Synchronsprecher von Ruffy und Ace.

Genau deshalb ist diese Szene auch diejenige, die Ace-Sprecher Pascal Breuer direkt als Antwort auf die eingangs erwähnte Frage nennt. In seinen Augen sei diese Szene bewusst als Schockmoment konzipiert, "aber um eine Legende zu werden, muss eine Figur auch sterben".

Auch sein Kollege Daniel Schlauch (Monkey D. Ruffy), nennt ebenfalls Marineford – aber aus einem persönlichen Grund: Er war zum Zeitpunkt der Aufnahmen noch nicht gespoilert.

Seine Erwartung sei gewesen, dass Ace nach ein paar Folgen wieder aufstehen würde. Als das nicht geschah, wurde ihm klar, dass One Piece bereit ist, dramaturgisch konsequent zu sein, auch wenn es wehtut:

Die Szene hat das Werk noch mal so krass auf ein anderes Level gepackt, erwachsener und düsterer gemacht [...] gerade weil alle so "Das kann nicht sein“ sagten. Und auf einmal wird alles noch mal epischer.

Welche Szene aus One Piece ist euch bis heute am stärksten in Erinnerung geblieben?