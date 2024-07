PC-Spieler muss seinen Rechner offenbar immer erstmal föhnen, bevor der angeht - daran könnte es liegen

Falls ihr euren PC immer föhnen müsst, damit er angeht, haben wir Ideen für euch (Bild: reddit.com/user/rdjrironman).

Normalerweise sollte sich ein PC einfach hochfahren, wenn ihr auf den entsprechenden Knopf drückt. Tut er das nicht, ist irgendwas nicht in Ordnung. In diesem Fall hat der Besitzer einen äußerst unorthodoxen Workaround entdeckt, der das Problem aus der Welt schafft: Er muss wohl einfach nur ein bisschen das Innenleben mit einem Föhn aufwärmen, danach springt der Rechner ganz normal an. Der mysteriöse Fall sorgt auf Reddit für angestrengte Überlegungen und Debatten.

Rechner fährt offenbar erst hoch, nachdem das Innere abgeföhnt wurde, was ist da los?

Darum geht's: Ein Reddit-Video zeigt, wie ein PC-Spieler seinen Rechner abföhnt und anschließend anschaltet. Laut eigener Aussage des Urhebers dieses Videos will der PC sonst partout nicht anspringen. Das sei die einzige Methode, die helfe und in den Kommentaren erklärt der Redditor, dass er das Ganze auch schon seit zwei bis drei Jahren jeden Morgen so durchzieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Woran könnte es liegen? Weil er offenbar endlich etwas gegen diesen Zustand unternehmen will, wendet sich der Besitzer des Problem-PCs an die Reddit-Community und fragt, was hier die Ursache sein könnte. Gleichzeitig liefert er den Hinweis, dass er in Indien lebt und das Problem vor allem auftritt, wenn es während der Monsun-Zeit viel regnet oder im Winter sehr kalt ist.

Das sind die zwei Haupt-Erklärungsansätze: In den Reddit-Kommentaren amüsieren sich die meisten in erster Linie über dieses Kuriosum und viele erklären, so etwas noch nie gehört oder gesehen zu haben. Normalerweise versuchen die meisten Gamer immerhin, ihre PCs so gut wie möglich zu kühlen und nicht zu erhitzen.

Feuchtigkeit: Einige PC-Spieler mutmaßen, dass die Feuchtigkeit das Problem sein könnte und dass der Föhn es aus der Welt schafft. Allerdings ist der Föhn eigentlich nicht besonders leistungsstark und die Komponenten scheinen alle ganz normal zu funktionieren. Auch der An- und Ausschalter könnte eventuell irgendwie korrodiert sein.

Einige PC-Spieler mutmaßen, dass die Feuchtigkeit das Problem sein könnte und dass der Föhn es aus der Welt schafft. Allerdings ist der Föhn eigentlich nicht besonders leistungsstark und die Komponenten scheinen alle ganz normal zu funktionieren. Auch der An- und Ausschalter könnte eventuell irgendwie korrodiert sein. Lose Kabelverbindung: Deutlich wahrscheinlicher klingt die Theorie, dass eine Kabelverbindung nicht mehr richtig passt, verrutsch ist oder sich gelockert hat. Das Erwärmen durch den Föhn sorgt dann dafür, dass sich das Material genug ausdehnt, um den Kontakt wiederherzustellen.

Das sind die Lösungsvorschläge: Entweder könnte der Redditor einen Dehumidifier, also einen Luft-Trockner neben oder in seinen Rechner stellen oder auch mit Silica-Gel-Päckchen sein Glück versuchen. Vielversprechender wäre es aber wohl, wenn er den Rechner auseinander nimmt und neu zusammensetzt, vor allem aber sämtliche Kabel- und Steckerverbindungen auf Fehler kontrolliert. Auch das Netzteil könnte der Urheber des Problems sein und ausgetauscht werden müssen.

Aber stimmt das Ganze denn überhaupt? Wir gehen erst einmal davon aus, dass das Video wirklich echt ist. Auch wenn wir darin natürlich leider nicht zu sehen bekommen, ob der Rechner vor der Behandlung mit dem Föhn wirklich nicht an geht. Ein Vorher-Nachher-Vergleich wäre schön gewesen. Der Reddit-Account hat sonst noch nichts gepostet, ist aber immerhin schon über ein Jahr alt.

Was denkt ihr über dieses seltsame Problem? Woran könnte es eurer Meinung nach liegen und was dürfte helfen?