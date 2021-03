Es gibt wieder eine neue Angebotsaktion bei MediaMarkt. Bis zum 4. März 2021 um 9 Uhr MEZ könnt ihr Fernseher von Philips günstiger kaufen. Allen voran gibt es einige 4K TVs besonders günstig. Darunter finden sich auch ein paar OLED-Modelle und natürlich verfügen fast alle über Philips bekannte Ambilight-Technologie.



Kein HDMI 2.1: Wer bei seinem Fernseher Wert auf HDMI 2.1 und die damit verbundenen Eigenschaften (120 FPS/4K, VRR, ALLM) legt, muss sich bei Philips noch gedulden. Die hier im Angebot vorgestellten 4K-Fernseher besitzen kein HDMI 2.1.

Philips OLED935 4K TV mit Ambilight

Drei Größen im Angebot: Bei MediaMarkt gibt es den Philips OLED935 4K-Fernseher in den Größen 65, 55 und 48 Zoll im Angebot jeweils zum absoluten Bestpreis. Günstiger gab es die 4K TVs bisher noch nicht.



Das bietet der Philips OLED935: Allen voran setzt Philips bei diesem Modell natürlich auf die namensgebende OLED-Technologie. Diese sorgt für ein herausragendes Bild mit einem großartigen Schwarzwert. Dazu verfügt der 4K TV über ein dreiseitiges Ambilight, was in der Kombination mit dem OLED-Panel zu einem ganz besonderen Fernsehererlebnis führt.



Darüber hinaus kommt beim Betriebssystem Android TV zum Einsatz und Philips hat dem 4K-Fernseher die P5 Engine, Dolby Vision, HDR10+ und Perfect Natural Motion spendiert. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Soundbar von Bowers und Wilkins für einen satten Sound.

Natürlich könnt ihr auch mit dem Philips OLED935 die neuen Konsolen wie die PS5 und Xbox Series X nutzen. Ihr müsst allerdings auf 4K mit 120 FPS verzichten, da maximal 4K mit 60 FPS unterstützt werden.

Philips 65OLED935 4K TV bei MediaMarkt für 2.299 Euro

Weitere Philips 4K-Fernseher im Angebot

Neben diesem OLED-Modell gibt es bei MediaMarkt noch einige weitere Fernseher von Philips im Angebot. Darunter auch Modelle ohne OLED, die somit nochmals deutlich preiswerter sind.