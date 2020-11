PlayStation 5 - Kopfhörer via DualSense-Controller anschließen: So funktioniert's

Die PS5 bietet erneut die Möglichkeit, Kopfhörer oder Earbuds an den Controller anzuschließen. Wie genau das mit dem PlayStation 5-Controller DualSense funktioniert, klären wir hier. Spoiler-Alarm: es funktioniert im Endeffekt genau wie bei der PS4 und anschließend müsst ihr auf die passenden Einstellungen achten, damit alles funktioniert.

PS5: Wie schließe ich Kopfhörer oder Earbuds am DualSense-Controller an?

Das braucht ihr: Wer den Sound der PS5 über Kopfhörer genießen will, braucht dafür selbstverständlich die entsprechende Hardware. Dafür sollten sämtliche Modelle funktionieren, egal ob es sich dabei um dicke Over-Ear-Headphones oder kleine Earbuds handelt. Wichtig ist, dass sie einen 3,5mm-Klinkenstecker haben.

So wird angeschlossen: Diesen standardmäßigen Klinkenstecker eures Kopfhörers müsst ihr unten in der Mitte des PS5-Controllers in den dafür vorgesehenen, runden Anschluss stecken. Das kann manchmal etwas schwergängig sein, sollte aber ohne Probleme funktionieren. So sieht der Audio-Anschluss am DualSense-Controller aus:

Richtig einstellen: Solltet ihr nichts hören oder der Sound etwas zu Wünschen übrig lassen, müsst ihr wahrscheinlich noch ein paar Einstellungen vornehmen, um Abhilfe zu schaffen. Um in das entsprechende Menü zu kommen, müsst ihr die folgenden Schritte befolgen.

Drückt den PlayStation-Knopf in der Mitte des PS5-Controllers

Geht anschließend auf Sound, dort auf Ausgabegerät und wählt Headset (Controller) aus

Anschließend sollten sämtliche Töne eurer PS5 ausschließlich über den am Controller angeschlossenen Kopfhörer ausgegeben werden. Am Besten probiert ihr es aber in einem Spiel aus, bevor ihr euch mitten in der Nacht darauf verlasst, wenn ihr richtig laut Musik aufdreht oder so.

Lautstärke verändern: Wenn ihr die Lautstärke eurer Audio-Ausgabe über den PS5-Controller verändern wollt, müsst ihr dazu ebenfalls in das oben genannte Menü navigieren. Dort gibt es auch eine Lautstärke-Option, bei der ihr dann die entsprechenden Anpassungen vornehmen könnt.

Mehr sinnvolle Einstellungen zu eurer neuen PS5 findet ihr hier:

14 1 Mehr zum Thema PS5: Mit diesen Einstellungen holt ihr das meiste aus der Konsole raus

Nutzt ihr Kopfhörer oder eher den TV-Sound beim Zocken? Was für ein Headset oder welche Kopfhörer benutzt ihr?