Die Days of Play 2020 sind ein guter Zeitpunkt eure Sammlungen rund um die PlayStation zu erweitern oder zu vervollständigen. Ihr könnt euch eine PS4 Pro, viele Spiele, PlayStation Plus, PlayStation Now und PlayStation VR deutlich günstiger sichern. Die Angebote findet ihr wie üblich direkt bei mehreren Händlern. Allen voran natürlich bei Amazon.



Wie lange laufen die Days of Play Angebote? Ihr habt Zeit vom 25. Mai bis zum 8. Juni um die einzelnen Deals wahrzunehmen. Manche gibt es nur im Tagesangebot, andere sind die ganze Zeit über verfügbar solange der Vorrat reicht. Wie immer ist es ein guter Zeitpunkt sein PS Plus-Abonnement aufzustocken.

PlayStation Days of Play 2020 bei Amazon

30% auf 12 Monate PS Plus und PlayStation Now

Top-Angebot für PS Plus: Wie immer bei den Days of Play könnt ihr euch das Abonnement für PlayStation Plus günstiger kaufen. Dieses Mal gibt es die 12 Monate PS Plus für 41,99 Euro und somit mit 30 Prozent Rabatt. Mit dem Abo erhaltet ihr jeden Monat Zugriff auf zwei kostenlose PS4-Spiele. Im April gab es dabei zum Beispiel Uncharted 4 und Dirt Rally 2.0.

PlayStation Now reduziert: Neben PS Plus könnt ihr euch bei den Days of Play das Abonnement für PlayStation Now günstiger kaufen. Hier gibt es 12 Monate PS Now für 41,99 Euro und somit ebenfalls mit 30 Prozent Rabatt. Der Cloud-Gaming-Service ermöglicht es hunderte Spiele für PS4, PS3 und PS2 zu streamen oder runterzuladen. Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu.

PlayStation VR Megapack 2 & PS4 Pro Hits-Bundle

PlayStation VR im Angebot: Bei den Days of Play könnt ihr euch zwei Bundles der PlayStation VR günstiger kaufen. Allen voran ist besonders das Megapack 2 interessant. Dieses beinhaltet die PS4-Kamera, die PlayStation VR-Brille und Spiele wie Astro Bot, Resident Evil und Skyrim. Des Weiteren ist das etwas kleinere Bundle bestehend aus Brille, Kamera und VR Worlds im Angebot. Bei beiden handelt es sich jeweils um die VR-Brille der zweiten Generation.

PS4 Pro Bundle kaufen: Bei Amazon bekommt ihr bei den Days of Play die PS4 Pro 1 TB im PlayStation Hits-Bundle. Dieses beinhaltet die Spiele The Last of Us Remastered, Uncharted The Lost Legacy, Uncharted 1-3 und Uncharted 4. Die volle Ladung Naughty Dog wartet auf euch. Im Angebot kostet dieses 404,99 Euro statt 434,99 Euro.

PS4 Pro PlayStation Hits Bundle bei Amazon kaufen

PS4-Spiele im Angebot bei Days of Play

Natürlich gibt es bei den Days of Play auch einige Spiele im Angebot. Ihr könnt euch hierbei Top-Titel wie Death Stranding, Red Dead Redemption 2 und Spider-Man günstiger sichern.

Spiele im Angebot bei Amazon:

Death Stranding für 19,99 Euro bei OTTO