Ein Designer zeigt, wie es mit der PlayStation in Zukunft weitergehen könnte – inklusive Falt-Funktion!

Das ist kein PC aus Starfield, sondern die Idee für eine neue PlayStation. (Bildquelle: Yanko Design)

Über die PS6 wissen wir noch nicht sonderlich viel. Weder, wann sie kommt, noch wie sie aussieht. Über Letzteres hat sich ein Designer Gedanken gemacht und daraufhin eine portable Konsole mit einem ziemlich speziellen Look entworfen.

So sieht die futuristische PlayStation aus

Als Basis für seine "PlayStation Capsule" diente dem Designer Alisher Ashimov die "Video Capsule" des japanischen Tech-Riesen JVC aus den 70er Jahren. Dabei handelte es sich um einen portablen Fernseher mit integriertem Radio.

Die PlayStation-Kapsel greift diesen Retro-Charme auf und kombiniert ihn mit moderner Hochleistungstechnik. Sein Konzept sieht auf dem ersten Blick daher gleichermaßen alt wie neu aus:

In dem Stil haben bisher wirklich noch keine PlayStation gesehen. (Bildquelle: Yanko Design)

Uns erinnert die 'PSC' an das Xbox-exklusive Sci-Fi-Rollenspiel Starfield, das sich am sogenannten Retrofuturismus orientiert. Damit wird ein Stil bezeichnet, der aus der heutigen Perspektive darstellt, wie sich Menschen aus früheren Epochen die Zukunft vorgestellt haben.

Starfield setzt beim Schiffsinterieur auf eine ähnliche Fusion als analogen und futuristischen Elementen.

Zur PlayStation-Kapsel passt das ziemlich gut: Sie soll zwar über modernste Technik verfügen, hat an der Front aber noch Drehregler wie eine Hi-Fi-Anlage aus den Neunzigern. Bedient wird sie wahlweise mit einem Controller oder einer integrierten, mechanischen Tastatur, die einer Schreibmaschine ähnelt.

Und dann wäre da noch der faltbare Bildschirm, der mit seiner sich nach hinten zuspitzenden Form den Anschein eines Röhrenmonitors erweckt.

Die Tastatur hat ihren ganz besonderen Charme, aber das Display sieht schon arg klein aus. (Bildquelle: Yanko Design)

Gänzlich durchdacht erscheint uns sein Aufbau allerdings nicht, da die sichtbare Fläche im Verhältnis zu dem ganzen Plastik recht klein ist.

Zudem würde der außen angebrachte 360 Grad-Lautsprecher im Video- und Konsolen-Modus nach hinten wegstrahlen, ihr würdet also nur indirekt den Spiele-Sound des nächsten God of War oder The Last of Us genießen können.

Dafür dürfte der Rundum-Ton beim Musikhören ziemlich interessante Resultate liefern, da sich der Schall in alle Richtungen ausbreiten würde.

Die große Fläche des Lautsprecher lässt einen guten Klang vermuten. (Bildquelle: Yanko Design)

Ihr seht schon: Verschiedenste Technologien aus mehreren Epochen zu kombinieren, hat Vorteile, aber auch so einige Tücken!

Interessant ist der Gedanke hinter einer mobilen Allround-Entertainment-Maschine jedoch allemal und mit ein paar Änderungen könnte sie bestimmt auch realisiert werden. Immerhin gibt es erste (kaufbare) Ansätze für Konsolen mit Bildschirmen im Falle der Xbox schon länger:

Was die nächste PlayStation kann, ist noch völlig offen

Wie leistungsfähig die PlayStation Capsule sein würde, darüber verliert Ashimov kein Wort. Da sie aber auch nach den Vorstellungen des Designers an großen Fernsehern angeschlossen werden kann, müsste sie ein bisschen was auf den Kasten haben.

Was wohl für ein Akku verbaut sein müsste, um genug Energie für eine 4K- oder gar 8K-Auflösung zu liefern? Und könnte die Technik in der Kapsel wirklich gut gekühlt werden? Fragen über Fragen…

Aber die stellen wir uns auch zum PS5-Nachfolger, der noch in weiter Ferne liegt. Könnte er zum Beispiel auf KI-Berechnungen setzen? Das ist ja gerade en vougue in der Branche. Oder bringt Sony neue Controller-Funktionen, wie auch in den Generationen zuvor?

Auf Antworten müssen noch ein Weilchen warten. Eine portable PlayStation wird es aber eher nicht – schließlich kann auch jetzt schon via Remote Play mobil gezockt werden.

Gefällt euch die PlayStation-Kapsel? Oder ist der Look nicht wirklich eher Fall?