Wer gewinnt den Preisvergleich? Das sind die wirklich besten Angebote am Black Friday

Der Black Friday ist hier und während sich bei einigen Shops die Angebote jetzt dem Ende zuneigen, fangen sie bei anderen gerade erst an. Um zu wissen, wo ihr beliebte Produkte am besten kaufen solltet, um den besten Preis zu ergattern, haben wir hier einen kleinen Vergleich aufgestellt. Auch beachtet werden Versandkosten, denn diese können einen vermeintlich guten Preis ganz schön in die Höhe treiben

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Die besten Angebote für die PS4 und PS5

Eines der besten Angebote an diesem Black Friday ist zweifellos das PS Plus Guthaben, dass ihr derzeit bei Amazon günstiger bekommt. Hier gibt es ein Jahr Essential für gerade mal 40,50€ statt den gewöhnlichen 45€. Dieses Angebot gibt es sonst nirgends und da es sich um einen Download handelt, wird es wahrscheinlich auch nicht so bald ausverkauft sein.

Im Gegenzug dazu bekommt ihr den DualSense PS5-Controller gerade günstig bei MediaMarkt und Saturn – zumindest in pink und hellblau, denn die anderen Modelle sind leider bereits ausverkauft. Bei Otto bekommt ihr zum gleichen Preis den Controller in Rot. Wenn euch die Farben zusagen, zahlt ihr jetzt nur 49,99€ plus ca. 3€ Versand.

DualSense PS5-Controller

Wenn ihr auf Spiele aus seid, dann sind ebenfalls MediaMarkt und Saturn eure Anlaufstellen, denn die brillanten Spiele Ghost of Tsushima und The Last of Us Part II kosten für die PS4 gerade mal 9,99€. Wenn ihr dagegen Fußballfans seid und eher auf einen Rabatt auf FIFA 23 hofft, dann geht es wieder auf zu Amazon, denn dort bekommt ihr das Spiel für 39,99€.

The Last of us Part II (PS4)

Ghost of Tsushima (PS4)

FIFA 23 bei Amazon

Deals für die Xbox Series X|S

Das Highlight dieses Jahr im Bereich Xbox ist definitiv der Xbox Controller für nur 34,99€. Den bekommt ihr gerade bei diversen Shops für nur 34,99€, allerdings zahlt ihr nur bei Otto Versandkosten drauf.

Switch-Angebote am Black Friday

Nintendo-Fans kommen auch nicht zu kurz, denn einige nützliche Deals für die Nintendo Switch lassen sich auch finden. So bekommt ihr zum Beispiel gerade eine sehr gute Speicherkarte für die kleine Konsole wesentlich günstiger bei MediaMarkt und Saturn. Die Karte von SanDisk gibt es gerade für nur 14,99€ bei 128 GB. Wenn ihr etwas mehr Speicher wollt, empfehlen wir stattdessen die SanDisk Ultra bei eBay für 22€ bei 256 GB.

Sogar Spiele sind im Angebot, denn Pokémon Karmesin und Purpur bekommt ihr gerade bei sämtlichen Shops für nur 49,99€ und spart so 20€ pro Spiel.

Pokémon Karmesin (Nintendo Switch)

Pokémon Purpur (Nintendo Switch)

Die besten TVs am Black Friday

Wenn ihr nach einem neuen Fernseher sucht, haben wir an diesem Black Friday zwei Empfehlungen für euch – alle anderen sind nämlich bereits ausverkauft. Den LG OLED A29LA mit 55 Zoll bekommt ihr bei Saturn und MediaMarkt jetzt für nur 777€. Bei Amazon gibt es diesen Preis zwar auch, aber hier müsst ihr bis zu zwei Monate auf euren TV warten.

Die etwas günstigere Alternative findet ihr ebenfalls bei MediaMarkt und Saturn: den LG QNED816QA. Mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale bekommt ihr ihn für gerade mal 599€, mit 65 Zoll kostet er 799€. Es handelt sich zwar nicht um einen OLED TV, er verfügt aber über zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, die für 4K Gaming auf der PS5 und Xbox Series X nötig sind. Leider fehlt die Bildwiederholrate von 120 Hz, voll ausnutzen könnt ihr die Anschlüsse hier also nicht.

Weitere Angebote am Black Friday

Falls ihr bisher noch nichts gefunden habt, dann schaut doch einfach auf unserer Übersichtsseite für den Black Friday vorbei. Dort findet ihr die besten Angebote bei sämtlichen Shops – auch noch am Wochenende.