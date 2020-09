Das Wochenende ist gerettet, denn Amazon bietet einmal mehr einige ausgewählte Filme besonders günstig an. Für alle Prime-Mitglieder gibt es die Möglichkeit Filme für je 97 Cent zu leihen. Insgesamt stehen euch dabei über 30 Filme zur Wahl. Die Aktion ist bis Sonntag, den 6. September gültig.



Noch kein Prime-Mitglied? Solltet ihr bisher noch nicht das Abonnement von Amazon Prime besitzen, dann könnt ihr für das aktuelle Angebot auch einfach eine kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen. Diese lässt sich im Anschluss direkt kündigen und somit entstehen euch keine Zusatzkosten.



So könnt ihr geliehen Filme schauen: Leiht ihr einen Film aus, steht euch dieser anschließend für 30 Tage in eurer Video-Bibliothek und in der Prime Video-App zur Verfügung. Letztere lässt sich auf einer Vielzahl an Smart-Geräten nutzen. Habt ihr einmal einen Film angefangen, bleiben euch nur 48 Stunden um diesen zu Ende zu schauen.

Filme bei Prime Video für 97 Cent leihen

Bad Boys 3, 1917 und Aquaman für 97 Cent leihen

Filme, die ihr leihen könnt: Im Angebot bei Amazon gibt es über 30 Filme günstig zum Leihen. Wir haben euch 10 herausgesucht, die sich vielleicht besonders lohnen. Dieses Mal ist es ein ordentlicher Mix aus aktuellen und älteren Filmen.

