Am 4. August 2020 erscheint das niedlich chaotische Party-Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout für die PlayStation 4. Dann können wir uns mit anderen Spieler*innen in einem K.O.-System online messen. Aber erscheint das Spiel vielleicht nicht nur regulär, sondern auch als Gratis-Titel für PS Plus im August? Eine Nachricht des offiziellen Fall Guys-Twitter-Accounts lässt darauf hoffen.

Ankündigung lässt auf Fall Guys für PS Plus hoffen

Mit einem Tweet kündigte der Fall Guys-Account nicht nur interessante Neuigkeiten für PlayStation-Fans an, sondern heizte auch die Gerüchteküche an. Was dürfen wir für "sehr scharfe" und aufregende Neuigkeiten erwarten, die in den kommenden Wochen auf die Spieler*innen zukommen?

Theorie Nr. 1 - Fall Guys kommt als PS Plus-Titel: Es klingt erstmal unwahrscheinlich, dass ein neues Spiel direkt für alle PS Plus-Abonnenten gratis im PlayStation Store landet, aber Rocket League hatte damit bereits großen Erfolg.

Fall Guys könnte dem nacheifern, um dem Multiplayer-Spiel einen Schub zu verpassen. Der Release am 4. August würde außerdem mit dem Tag übereinstimmen, an dem neue PS Plus-Titel freigeschaltet werden.

Theorie Nr. 2 - Vorbesteller erhalten ein exklusives Outfit: Die erste Überlegung wäre natürlich eine tolle Neuigkeit. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, dass PS4-Vorbesteller ein plattformexklusives In-Game-Outfit erhalten. Schließlich erhalten auch die Vorbesteller auf Steam ein exklusives Gordon Freeman-Outfit. Dürfen wir uns also vielleicht doch eher auf ein Outfit im Stil eines PlayStation-Charakters wie Joel oder Kratos freuen?

Was ist Fall Guys: Ultimate Knockout?

Wer die japanischen TV-Show Takeshi's Castle kennt, kann sich unter Fall Guys schnell etwas vorstellen. Das Spiel von Mediatonic schickt uns jedoch nicht als Japaner in Parkourrennen und Minispiele, sondern als niedliche und farbenfrohe Figuren. In verschiedenen Modi spielen wird gegen andere Spieler online, um am Ende als Sieger dazustehen. Ein chaotischer Spaß für Zwischendurch, über den ihr in unserer Spielvorstellung mehr erfahren könnt:

13 2 Mehr zum Thema Fall Guys: Ultimate Knockout wird das vielleicht lustigste Spiel des Jahres

Wann werden die PS Plus-Games im August 2020 enthüllt? Die Ankündigung der PS Plus-Spiele des Monats August 2020 erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, den 29. Juli 2020. Knapp eine Woche später, am 4. August sollten sie dann im PS Store freigeschaltet werden.

Glaubt ihr, dass Fall Guys als PS Plus-Titel auf die PS4 kommt, oder wird es doch eher ein Outfit geben?