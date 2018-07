PS Store - Doppelte Rabatte: Über 100 PS4-Spiele im Sale

Sony hat die Doppelten Rabatte im PS Store gestartet. Im neuen Sale findet ihr mehr als 100 PS4-Spiele im Angebot. Wer über eine PS Plus-Mitgliedschaft verfügt, spart insgesamt bis zum 80 Prozent. Die Angebote gelten bis zum 25. Juli 2018.

Hier eine Auswahl der Angebote:

Doppelte Rabatte im PlayStation Store

Welche Spiele lohnen sich?

Unter den über 100 Spielen im Angebot befinden sich viele Titel, die ihr euch anschauen solltet. Unsere Empfehlungen, stellen wir unten mit Trailer, kurzer Beschreibung sowie Pro/Contra vor.

Persona 5

Persona 5 ist ein JRPG für PS4 und PS3 von Atlus und gleichzeitig der sechste Teil der Persona-Reihe. Bis auf einige spielmechanische und erzählerische Parallelen hat Persona 5 aber nichts Vorgängern am Hut und eignet sich als in sich geschlossenes Abenteuer als perfekten Einstieg in die Serie.

Persona 5 ist ein JRPG, das Dating Sim- und Dungeon Crawler-Mechaniken zu einem eigenen, eigenwilligen Mix verbindet. Ihr spielt einen Schüler, der nicht nur die Schulbank drückt, sondern gleichzeitig als Anführer der Phantom Thieves einem großen Mysterium in einer Parallelwelt auf der Spur ist.

Kernfeatures:

JRPG mit rund 80 bis 100 Stunden Spielzeit

Dating Sim-Elemente: Wir bauen im Alltag Beziehungen zu Charakteren auf

rundenbasiertes Kampfsystem

Aufzucht von Personas (Pokémon-artige Monster)

Ist geeignet für euch, wenn ... ihr nicht nur ein Faible für Anime und die Stadt Tokio habt, sondern auch ein JRPG der etwas anderen Art spielen wollt.

Ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr mit Anime und typischen Tropes nichts anfangen könnt. Bei Persona 5 solltet ihr außerdem viel Zeit einplanen: Das RPG wird euch rund 80 Stunden beschäftigen, wobei das Spiel zum Ende hin sehr Grind-lastig wird.

Persona 5 im Test

Gib mir mein Herz zurück

God of War 3 Remastered

God of War 3 Remastered ist die PS4-Neuauflage des PS3-Originals, das mit 60 Bildern pro Sekunde, Fotomodus und allen DLCs daherkommt. Als Kriegsgott Kratis kloppen wir uns im dritten Serienteil mit Kettenklingen und Verderbnisklauen einmal quer durch den Olymp.

Kernfeatures:

Action Adventure mit 12 Stunden Spielzeit

Hack & Slash-Kampfsystem

wir kämpfen uns quer durch die griechische Mythologie

Gigantische Bossgegner

Alle DLCs des PS3-Originals enthalten

New Game+ Modus

Ist geeignet für euch, wenn ... ihr mit God of War für die PS4 auf die Serie aufmerksam geworden seid und nun ein klassisches GoW mit griechischen Göttern und sensationellem Hack & Slash-Kampfsystem erleben wollt.

Ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr das Original bereits gespielt habt. Trotz flüssigerer Framrate ändert sich am grundlegenden Spielerlebnis nämlich nichts.