PS2 kommt zerbrochen bei Käufer an, der klebt sie einfach schnell zusammen und zockt ohne Probleme Resident Evil drauf

Albtraum! So will natürlich niemand seine frisch gekaufte PS2 aus dem Paket fischen (Bild: reddit.com/user/Salt_Goal2200)

Wer ein empfindliches Elektrogerät per Post verschickt, sollte tunlichst darauf achten, dass es auch wirklich sicher verpackt ist. Was bei dieser PS2, die in Australien als Paket angekommen ist, wohl nicht der Fall war. Aber Glück im Unglück: Die Konsole funktioniert immer noch und der neue Besitzer konnte trotz allem darauf spielen.

PS2 kommt mit offenem Bruch beim Käufer an

Auf den ersten Blick sieht die Konsole auf dem oben eingebundenen Bild so aus, als wäre sie rettungslos verloren und einfach komplett hinüber. Aber zum Glück scheint es sich dabei nur um einen Schaden am Gehäuse zu handeln. Das Innenleben der PS2 wurde wohl gar nicht in Mitleidenschaft gezogen und funktioniert weiterhin so, wie es soll.

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Der Empfänger des Pakets sieht die Schuld bei der australischen Post, die allem Anschein nach nicht gerade zimperlich mit dem Paket umgegangen ist. Oft werden solche Sendungen aber auch per Fließband transportiert und sortiert, sie fallen übereinander und werden manchmal auch geworfen. Es gilt also, derart wertvolle Dinge ganz besonders gut zu verpacken.

Dann kommt das Gerät beim Empfänger hoffentlich auch nicht in diesem Zustand hier an:

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Falls doch, kann man eben nur hoffen, dass es immer noch funktioniert, wie es überraschenderweise hier der Fall war. Auf dem zweiten Bild könnt ihr sehen, wie die PS2 mehr oder weniger professionell zusammengeklebt worden ist. Bild 3 zeigt, dass sie noch funktioniert und dass Resident Evil Outbreak darauf gezockt werden kann.

In den Kommentaren wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Verantwortung hier zu 100 % bei denjenigen, die die Sachen verschicken liegen würde, anscheinend insbesondere in Australien. Viele Leute beglückwünschen den Käufer dazu, dass die PS2 trotzdem noch funktioniert und freuen sich darüber, dass direkt gezockt werden konnte.

Der Rest der Debatte dreht sich mehr oder weniger darum, wie genau die PS2 beziehungsweise ihr Gehäuse repariert werden kann. Da wird zum Beispiel ein 3D-Druck empfohlen oder darauf hingewiesen, dass die Konsolenhülle aus ABS besteht, das mit Hilfe von Aceton weich gemacht und bearbeitet werden könnte. Einige Personen schlagen zudem vor, die PS2 mit einer anderen Farbe zu reparieren – ganz im Sinne der japanischen Kintsugi-Tradition sichtbarer Reparaturen.

Was würdet ihr mit dieser nur äußerlich beschädigten PS2 machen? Habt ihr auch schon mal kaputte Hardware per Post bekommen?