PS4 - 9 geheime Features, die ihr kennen solltet

Die PS4 bietet etliche Funktionen und Kniffe, die vielleicht noch nicht jeder Besitzer der Sony-Konsole kennt. In diesem Artikel stellen wir euch sieben Features vor, die nicht auf dem ersten Blick ersichtlich sind.

1. Leicht Akku sparen beim DualShock-Controller

Der DualShock 4-Controller ist ein Strom-Fresser, es gibt allerdings eine Möglichkeit, für eine längere Akku-Laufzeit zu sorgen: Dimmt das Licht eurer Lightbar.

So geht's:

geht im PS4-Menü auf "Einstellungen"

geht von dort aus auf den Punkt "Geräte" und wählt dann "Controller" aus

wählt hier den Punkt "Helligkeit der DualShock 4-Leuchtleiste" aus und stellt "schwach" ein

Bei gedimmter Leuchtkraft hält der PS4-Controller ungefähr eine Stunde länger als bei maximaler Leuchtkraft.

2. Versteckte Trophäen anzeigen lassen

Versteckte Trophäen werden euch in der Trophy-Liste eurer PS4 nicht angezeigt. Aus offensichtlichen Gründen: Bestimmte Inhalte des jeweiligen Spiels sollen euch nicht gespoilert werden.

Wollt ihr aber doch wissen, was sich hinter einer versteckten Trophäe verbirgt dann:

geht in die Trophäen-Liste des gewünschten Spiels

klickt die versteckte Trophäe an

betätigt die Viereck-Taste und die Beschreibung des Erfolges erscheint

6. TV und PS4 gleichzeitig einschalten

Die meisten PS4-Besitzer benutzen ihre Konsole in Kombination mit einem TV. Wer bequem ist, kann einstellen, dass sich Fernseher und PS4 gleichzeitig einschalten.

So geht's:

geht auf "Einstellungen" > "System"

wählt den Menüpunkt "HDMI-Geräteverbindung" aus - setzt den Haken

Habt ihr die Funktion aktiviert, schaltet sich euer TV automatisch mit ein, sobald ihr eure PS4 startet. Nicht jeder TV unterstützt dieses Feature.

4. Digitale Tastatur mit Motion-Control bedienen

Die Analogsticks oder das Steuerkreuz des Dualshocks zu nutzen, um auf der digitalen Tastatur der PS4 Nachrichten zu schreiben, kann sehr frickelig sein. Es gibt allerdings mehrere alternative Methoden, um die Tastatur zu bedienen. So könnt ihr unter anderem von der Motion Control-Funktion eures DualShocks Gebrauch machen.

So geht's: Ploppt das Keyboard auf, müsst ihr die R3-Taste drücken. Damit aktiviert ihr die Motion Controls. Damit wählt ihr die einzelnen Elemente der Tastatur mit euren Bewegungen an.

5. Das eigene Smartphone als PS4-Tastatur benutzen

Aber auch Motion Control eignet sich nicht für jeden PS4-Nutzer. Eine weitere Alternative: Nutzt euer Smartphone als PS4-Keyboard.

Dazu müsst ihr die offizielle PlayStation-App laden. Die gibt es für iOS im App-Store von Apple und für Android im Google Play Store. Komplett kostenlos.

Die nächsten Schritte:

PS4 und Handy müssen mit demselben Wifi verbunden sein

Geht in das Einstellungsmenü der PS4

Wählt hier "PlayStation App-Verbindungs-Einstellungen" und wählt euer Gerät aus

Geht mir eurem Smartphone in die Playstation-App und wählt "mit PS4 verbinden". Gebt den Code ein, der euch auf eurem TV angezeigt wird

6. Spiele unterwegs herunterladen

Wo wir schon bei der offiziellen Playstation-App sind: Damit könnt ihr außerdem Spiele bequem unterwegs herunterladen. Praktisch, wenn ihr ein Spiel gekauft habt, aber gerade nicht zu Hause seid, um den Download auf der Konsole zu starten.

Zum Download mit der App müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Ihr müsst die Playstation-App für iOS oder Android besitzen

Ihr müsst euer Smartphone mit eurer PS4 (einmalig) verbinden

die Konsole muss sich im Ruhemodus befinden, damit sie immer noch mit dem Internet verbunden ist

7. Schneller Screenshots aufnehmen

Drückt ihr während des Spielens kurz den Share-Button, erscheint standardmäßig zunächst ein Menü in der linken Bildschirmhälfte, in dem ihr zusätzlich auswählen müsst, ob ihr einen Screenshot (mit der Dreieck-Taste), ein Video abspeichern (mit der Viereck-Taste) oder Share Play starten wollt.

Wollt ihr hingegen primär Screenshots erstellen, ohne euch noch durch das Menü wurschteln zu müssen, dann könnt ihr das auf zweierlei Wegen beschleunigen:

Haltet beim Spielen den Share-Button länger gedrückt und ihr erstellt automatisch einen Screenshot

Wählt in den PS4-Einstellungen "Einfache Screenshots aus". Unter dieser Funktion müsst ihr den Share-Button für Screenshots nur einmal kurz drücken. Das Share-Menü ruft ihr hier auf, indem ihr den Share-Button lange gedrückt haltet.

So wechselt ihr den Bedientyp von "Standard" auf "Einfache Screenshots":

Share-Taste auf dem PS4-Controller drücken

Options-Taste drücken

"Einstellungen für Verfügbarmachen und Übertragen" auswählen

"Bedientyp SHARE-Taste" auswählen

Bedientyp beliebig ändern

8. PS4-Controller mit dem iPhone oder Android verbinden

Wer Mobile-Games nicht mit dem Touchscreen spielen will, der kann ganz einfach seinen PS4-Controller mit seinem iOS- oder Android-Gerät verbinden.

So verbindet ihr euren PS4-Controller mit iOS/Android:

Drücke gleichzeitig den PS-Button und die Share-Taste auf dem PS4-Controller - so lange, bis dessen LED-Anzeige blinkt.

geht dann in die Einstellungen eures Android- oder iOS-Geräts und aktiviert Bluetooth. Dort müsste der Controller als Gerät aufgeführt werden

9. Download-Geschwindigkeit mit Tricks erhöhen

Wenn ihr den Eindruck habt, dass eure PS4 Inhalte nur langsam herunterlädt, könnt ihr euch mit Tricks aushelfen. Unter anderem könnt ihr einen sogenannten DNS-Server verwenden, in dem ihr ein paar Einstellungen an eurer PS4 vornehmt. In einem ausführlichen Guide erklären wir euch, wie ihr euch manuell mit einem DNS-Server verbindet.

Welche versteckten PS4-Features kennt ihr außerdem?