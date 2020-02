PS4-Update 7.50 im Anmarsch & Fans tippen schon auf "mehr Stabilität"

In der Regel ploppen neue Firmware-Updates für die PS4 ohne Vorwarnung auf. Meist wiegen sie dann ein paar hundert MB und am Ende wurde die Systemstabilität wieder ein kleines bisschen verbessert. So steht es jedenfalls regelmäßig in den Change Logs. Für das kommende PS4-Update 7.50 scheint Sony aber größeres zu planen, denn dieses Mal wird es wieder eine Beta-Phase geben.

PS4-Firmware 7.50 bekommt Beta spendiert: Erwarten uns neue Features?

Wie verschiedene, japanisch-sprachige Twitter-User gerade mitteilen, wurden sie via Mail zur bald startenden Beta eingeladen. Wann die Test-Phase beginnen soll, wird in der Einladung allerdings nicht mitgeteilt. (via mp1st)

"Wir laden dich ein zum Beta-Test des PS4-Systemupdates 7.50. Bitte nimm am Test-Programm teil. Vielen Dank, dass du dabei hilfst, die Qualität der Systemsoftware in Zukunft zu verbessern. Es gibt keine neuen Features in dieser Beta-Phase. Verbesserte System-Stabilität."

Nur weil die Beta keine neuen Features an den Start schickt, heißt das nicht, dass die finale Firmware-Version nicht dennoch ein paar Nauerungen bereithält. Jedenfalls ist es interessant, dass Sony offenbar Beta-Feedback einholen möchte, obwohl es keine neuen Systeme in der Beta geben wird.

Wir haben bei Sony nachgefragt, ob sie uns etwas zur Beta-Phase sagen können. Sollten wir eine Antwort erhalten, updaten wir euch unverzüglich.

PS4-Fans bleiben skeptisch

Im PS4-Subreddit sind die Fans jedenfalls skeptisch, dass Sony sie mit dem Update 4.50 überraschen kann. Obwohl eine Test-Phase eingeplant ist, sind die ersten Reaktionen erwartungsgemäß sarkastisch:

User R33koh schreibt: "Ich kann gar nicht erwarten, noch mehr Stabilität zu bekommen."

D_Ashido schreibt: "Soweit ist es schon gekommen? Es gibt Betas für Stabilitätsupdates?

BigSto sagt: "Beta-Einladungen....für mehr Stabilität?"

Auch die Community teilweise zweifelt, ist es recht wahrscheinlich, dass Sony dennoch ein paar größere Änderungen vornehmen wird. Beim letzten "Halber-Update", der Version 6.50, wurde beispielsweise das Remote Play-Feature auf iOS-Geräte ausgeweitet.

Über welche Verbesserung würdet ihr euch am meisten freuen?