PS4 x Nike - Neue PlayStation-Sneaker angekündigt: So sehen sie aus

PlayStation bringt einen brandneuen Sneaker in Zusammenarbeit mit Nike und dem NBA-Profi Paul George heraus, nämlich den PG 2.5 x PlayStation Colorway.

Sneaker-Freunde erwartet hiermit das Nachfolgermodell des PG-2 PlayStation Colorways, den PlayStation und Nike im Januar 2018 angekündigt haben.

So sieht der neue Sneaker im Detail aus

Der größte Unterschied zum Vorgänger-Modell ist offensichtlich die Farbe des Schuhs. Diesmal könnt ihr euch graue Old School-Treter überstreifen. Angelehnt an die allererste PlayStation. Die PG-Schuhe erstrahlen hingegen im eleganten Schwarz und orientieren sich an den Dualshock 4-Controller.

Weitere Details:

PG- und PlayStation-Symbol auf der Zunge

PlayStation-Knöpfe X, Kreis, Dreieck und Viereck an den Seiten und am Klettverschluss

Wann kommen die Schuhe raus? Der PG 2.5 x PlayStation Colorway hat bereits ein Release-Datum. Am 1. Dezember 2018 erscheint der Schuh weltweit.

Hier die neuen PS x Nike-Sneaker im Trailer:

Quelle

Was haltet ihr von den Schuhen?