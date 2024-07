PS5-Bestseller im Angebot: Dieses Spiel aus 2023 stürmt gerade die Verkaufscharts bei Amazon

Der Aufbauhit Anno 1800 ist in der PS5-Version bei Amazon gerade so günstig, dass er noch einmal die Verkaufscharts nach oben klettert.

Lust darauf, eure eigene malerische Stadt auf einer einsamen Insel aufzubauen und sogar euer eigenes Handelsimperium mit Kolonien in Übersee zu gründen, und das alles in wunderschöner Grafik auf der PS5? Dann habt ihr Glück: Bei Amazon könnt ihr nämlich gerade die erst 2023 erschienene Konsolen-Version des Aufbauhits Anno 1800 zum Schnäppchenpreis abstauben:

Das Aufbauspiel bekommt ihr gerade für nur 19,99€ und somit für die Hälfte des Preises im PlayStation Store abstauben. Das ist ein so guter Preis, dass Anno 1800 aktuell auf Platz 3 der PS5-Spiele-Verkaufscharts bei Amazon steht. Nur die Vorbestellungen für EA Sports FC 25 und die Assassin’s Creed Shadows Collector’s Edition laufen momentan noch besser, von den bereits erschienenen PS5-Spielen kann hingegen keines mit Anno 1800 mithalten.

Aufbau-Hit für PS5: Was bietet die Anno 1800 Console Edition?

Im Gegensatz zu früheren Konsolen-Ablegern der Anno-Reihe bekommt ihr mit der Anno 1800 Console Edition das vollständige Aufbauspiel mit allen wichtigen Spiel-Elementen der Standard-Version auf PC, und das in einer hervorragend an die Konsole angepassten Version. Die Menüs und die Steuerung wurden völlig neu gestaltet und zusätzliche Komfort-Features sorgen dafür, dass das Bauen und Planen mit dem Controller erstaunlich leicht von der Hand geht.

Am Kern des Aufbauspiels hat sich natürlich nicht viel geändert: Ihr gründet auf einer einsamen Insel eure eigene Siedlung, baut eine funktionierende Wirtschaft auf und verwandelt das kleine Dorf nach und nach in eine blühende Stadt. Dabei müsst ihr stets darauf achten, die Bedürfnisse der Bewohner im Blick zu halten, denn nur so können diese in höhere Schichten aufsteigen und dadurch neue Aufgaben für euch erledigen.

Wenn eure Stadt wachsen und eure Bevölkerung höhere Stufen erreichen soll, braucht ihr eine funktionierende Wirtschaft und Infrastruktur.

Früher oder später müsst ihr expandieren und Kolonien in anderen Teilen der Welt gründen, um von dort Waren und Ressourcen zu bekommen, die es auf eurer Heimatinsel nicht gibt. Nur so könnt ihr eure High Society beispielsweise mit Kaffee, Baumwolle oder Gold versorgen. Deshalb baut ihr nach und nach ein weltumspannendes Imperium auf und liefert euch Seeschlachten gegen Feinde und Piraten, die euch dabei in die Quere kommen.

Es gibt eine nette Story-Kampagne, die aber vor allem dazu gedacht ist, euch an alle Spielsysteme heranzuführen. Der eigentliche Kern von Anno 1800 ist das Endlos-Spiel, in das die Kampagne nach der Geschichte fließend übergeht. Hinzu kommt der Online-Multiplayer, der euch sowohl gegeneinander antreten als auch gemeinsam im Koop spielen lässt.

