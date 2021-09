Bei O 2 könnt ihr die PS5 gerade wieder als Zugabe zu verschiedenen Handytarifen bekommen. Dabei könnt ihr euch zwischen der Digital Edition, der ein zweiter Controller beiliegt, und der Standard Edition, die neben dem zweiten Controller auch noch FIFA 22 bietet, entscheiden.

PS5 Standard Edition + 2. Controller + FIFA 22 im O2-Tarifangebot

Wählt ihr die zweite Option, steigt der monatliche Grundpreis um sieben Euro. In den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit zahlt ihr damit 168 Euro mehr - also ein bisschen weniger als das, was die PS5-Version von FIFA 22 und die bessere Konsole wert sind. Unabhängig davon, wofür ihr euch entscheidet, beträgt der einmalige Gerätepreis nur einen Euro.

Was bieten die Tarifdeals von O2?

Bei den Tarifen stehe eine ganze Reihe von Optionen zur Auswahl, die allesamt eine Telefon- und SMS-Flat beinhalten und die von 3 GB LTE bis hin zum Datenvolumen ohne Limit reichen. Da die Optionen mit geringem Datenvolumen aber noch immer über 40 Euro im Monat kosten und man für nur ein paar Euro mehr schon deutlich bessere Leistung bekommt, sind sie jedoch nicht sonderlich lohnenswert. Besser sieht es bei den Tarifen ab 20 GB LTE auswärts aus.

Gesamtkosten bei 20 GB LTE: Wählt ihr beispielsweise die Digital Edition der PS5 und 20 GB LTE, zahlt ihr 42,99 Euro monatliche Grundgebühr, was in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 1.031,72 Euro macht. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro, die Anschlussgebühr von 39,99 Euro und Versandkosten von 4,99 Euro. Die Gesamtkosten für die ersten zwei Jahre liegen somit bei 1.077,74 Euro.

Preis beim Einzelkauf: Kauft ihr euch die PS5 Digital Edition einzeln, zahlt ihr für sie und den zusätzlichen Controller ungefähr 465 Euro - sofern ihr das Glück habt, eine Konsole zum Normalpreis zu bekommen. Der Handyvertrag O 2 Free M Boost mit 20 GB LTE kostet einzeln direkt bei O 2 derzeit 29,99 Euro monatlich plus 39,99 Euro Anschlussgebühr. Das macht in den ersten zwei Jahren insgesamt 759,57 Euro. Zusammen mit den Kosten der Konsole und des Controllers kommt man damit auf etwa 1.224,75 Euro. Im Vergleich hierzu spart man mit dem Tarifangebot also sogar noch rund 147 Euro.

Bei den Optionen mit noch mehr Datenvolumen oder auch mit der teureren Version der PS5 sieht die Ersparnis zumeist ähnlich aus. Ob die O 2 -Tarife für euch persönlich überhaupt das Richtige sind, ist natürlich eine andere Frage.

