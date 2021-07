Wer bereits zu den glücklichen Besitzern einer PlayStation 5 gehört, kann sich nun einen weiteren Controller besonders günstig dazu kaufen. Oder ihr nutzt das Angebot und sichert euch den Controller für einen künftigen Kauf einer PS5.



Bei MediaMarkt gibt es nun den PS5 DualSense Wireless-Controller in der Farbe Midnight Black mit 10 Euro Direktabzug und somit für nur 59,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den Controller. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen, sodass es von euch keine zusätzliche Aktion braucht.



Günstiger gab es den Midnight Black-Controller inklusive Versandkosten bisher noch nie.

PS5 Controller Midnight Black für 59,99 Euro

Das macht den PS5 DualSense Controller besonders: Der Wireless-Controller hat allen voran ein haptisches Feedback und Adaptive Triggers. Die Tasten geben dabei je nach Verwendungszweck einen unterschiedlichen Widerstand, was zu einem besseren Gefühl beim Nutzen von Pfeil und Bogen oder einer Pistole führt. Zudem sorgt das haptische Feedback des Controllers dafür, dass ihr Aktionen im Spiel besser spürt. Zum Beispiel könnt ihr spüren aus welcher Richtung feindliche Angriffe kommen.



Des Weiteren besitzt der PS5-Controller einen verbesserten Create-Button, verbesserte Vibration, ein eingebautes Mikrofon und eine Spieleranzeige. Alles, was ihr zum PS5 DualSense wissen müsst, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

252 8 Mehr zum Thema PS5-Controller - Alle DualSense-Infos: Bilder, Akku, Preis & mehr