PS5 - Sony nennt erste Bravia TV-Modelle, die die Konsole voll unterstützen

Der ein oder andere von euch wird in diesem Jahr mit dem Kauf eines neuen Fernsehers liebäugeln, immerhin stehen mit PS55 und Xbox Series X gleich zwei neue Konsolen vor der Tür, die mit einigen besonderen Funktionen aufwarten, die insbesondere ältere TVs nicht unterstützen.

Und da Sony nicht nur Konsolen, sondern unter anderem auch TV-Geräte herstellt, sind aus diesem Segment nun einige Modelle besonders hervorgehoben worden, die das Siegel bzw. den Hinweis "Unterstützt PlayStation 5" bekommen.

Es handelt sich dabei um zwei Modelle des aktuellen 2020er-Lineups:

Sony Bravia HX90/92

Sony Bravia ZH8

Bildquelle

Was bedeutet "unterstützt" genau?

Das heißt im Grunde nichts anderes, als das die genannte TVs sämtliche besonderen Funktionen der PS5 supporten, also beispielsweise 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde oder auch HDMI 2.1-Features wie Variable Rate Shading (VRR), die wir in einem gesonderten Artikel für euch aufgelistet haben.

Das ZH8-Modell ist zudem in der Lage, 8K-Auflösung darzustellen, zu der die PS5 ebenfalls in der Lage sein soll. Hier bleibt allerdings noch abzuwarten, wie umfangreich dieses Feature genutzt werden wird.

Zu den weiteren Features gehören unter anderem:

Anschalten und Bedienung der TVs mithilfe des DualSense

Spezieller Bravia Game Mode für Spiele

Sind andere Fernseher nicht PS5-kompatibel?

Selbstverständlich könnt ihr eure PS5 Ende des Jahres auch an jeden anderen TV mit HDMI-Eingang klemmen, die Konsole dürfte hier keinerlei Kompatibilitätsprobleme haben. Die beiden genannten Bravia-Modelle versprechen aber zumindest auf dem Papier eine besondere Kompatibilität. Ob und wie sich die in der Praxis dann auswirkt, bleibt abzuwarten.

Auch Fernseher von anderen Anbietern sind hervorragend für die neuen Konsolengeneration geeignet. Welche genau könnt ihr dem folgenden Artikel entnehmen.

Die genannten Fernseher sind aktuell schon bei Sony erhältlich, die PS5 soll Ende des Jahres erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es bislang nicht.