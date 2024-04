Neues PS5-Spiel wird versehentlich einen ganzen Monat zu früh veröffentlicht, konnte gekauft und gezockt werden

Eigentlich sollte dieses PS4- und PS5-Spiel erst am 9. Mai erscheinen, es war aber schon im PS Store.

Normalerweise achten Spiele-Hersteller und Publisher mit Argus-Augen darauf, dass ihre Spiele nicht zu früh das Licht der Welt erblicken. Oft werden sie auch noch verschoben, weil sie nicht ganz fertig sind oder dann nach Launch weiter entwickelt und ausgebessert.



Der PS4- und PS5-Titel Rainbow Cotton war hingegen schon vor Release fertig und wurde einfach so veröffentlicht. Und zwar viel zu früh, über einen ganzen Monat vor dem eigentlich geplanten Termin.

Rainbow Cotton: PS4- und PS5-Spiel kommt viel zu früh in den Handel und verschwindet wieder

Darum geht's: Bei Rainbow Cotton handelt es sich um einen Shooter, der eigentlich bereits 2000 für den Sega Dreamcast veröffentlicht wurde. 2021 folgte dann die Neuauflage namens Cotton Reboot! für PS4, Nintendo Switch und den PC.

Am 9. Mai 2024 soll nun allerdings ein weiteres, umfassendes 3D-Remake erscheinen, das einfach wieder auf den leicht verwirrenden Namen Rainbow Cotton hört.

Hier könnt ihr euch die drei verschiedenen Versionen im Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Viel zu früh im PS Store: Das neue Rainbow Cotton wurde für Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 und PS5 angekündigt. Es soll eigentlich erst am 9. Mai verfügbar sein, aber in den PlayStation Stores dieser Welt konnte es kürzlich schon gekauft, heruntergeladen und anschließend gespielt werden.

Zunächst nur in Australien und Neuseeland, später dann auch in Europa und Nordamerika:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mittlerweile wieder offline: Kurioserweise wurde Rainbow Cotton nicht direkt wieder offline genommen, nachdem es in den ersten PlayStation Stores versehentlich zu früh verfügbar war, sondern erst noch in den anderen Ländern veröffentlicht. Mittlerweile wurde das Ganze aber wieder rückgängig gemacht.

Das heißt, ihr könnt Rainbow Cotton jetzt zwar noch im PlayStation Store auf eure Wunschliste packen, aber nicht mehr kaufen und herunterladen.

Wer sich Rainbow Cotton innerhalb dieser kurzen Zeit, in der es verfügbar war, bereits gekauft hat, kann es wahrscheinlich auch weiterhin noch spielen, obwohl es wieder aus dem Store geflogen ist. Sicher sind wir uns aber nicht. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels war der PS4- und PS5-Titel schon nicht mehr im Store. Wenn euer Interesse jetzt geweckt wurde, müsst ihr euch auf jeden Fall bis zum 9. Mai gedulden.

Was glaubt ihr, ist da schief gelaufen? Habt ihr auch schon mal zu früh einen Titel kaufen können, obwohl er noch gar nicht offiziell veröffentlicht worden war?