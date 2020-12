Die PlayStation 5 ist bekanntlich überall restlos ausverkauft und jegliches Kontingent war innerhalb von wenigen Minuten und gefühlt Sekunden vergriffen. Dabei gingen viele leer aus und haben entsprechend keine PS5 erhalten. Nun gibt es aber ein Angebot, bei dem ihr euch eine der beiden Editionen der neuen Konsole sichern könnt. Zumindest, wenn ihr zufällig noch einen Handytarif braucht.

PS5 Digital Edition mit O2-Vertrag kaufen

Täglich neue Kontingente: Jeden Tag gibt es bei O2 nun ein Kontingent an PS5, die ihr euch zusammen mit einem O2-Vertrag kaufen könnt. Dabei verspricht O2 sogar noch eine Lieferung vor Weihnachten. Wer nur eine PS5 möchte und das Angebot wahrnehmen will, zahlt natürlich wesentlich mehr als normalerweise für die Konsole. Solltet ihr aber eine Verwendung für den beiliegenden Tarif haben, ist es kein schlechtes Angebot für eine Konsole, die so stark nachgefragt ist.



Das kostet euch das Angebot: Wir listen euch nun alle Kosten auf, die anfallen. Damit seht ihr direkt, was euch die PS5 Digital Edition mit dem O2 Vertrag über die ganze Laufzeit kostet.

Anschlusspreis (einmalig): 39,99 Euro

Gerätepreis (einmalig): 1 Euro

Tarifkosten O2 Free M: 24x 39,99 Euro = 959,76 Euro

Insgesamt kostet das Angebot also 1.000,75 Euro über zwei Jahre verteilt. Die PS5 Digital Edition hat eine UVP von 399,99 Euro. Bleiben also 600,76 Euro für den Tarif übrig. Auf zwei Jahre gerechnet, kostet euch dieser somit 25,03 Euro pro Monat.



Das bietet der Tarif: Mit dem O2 Free M erhaltet ihr 20 GB Datenvolumen mit LTE bis zu maximal 225 MBit/s. Dazu gibt es eine Allnet-Flat für Telefon & SMS in alle deutschen Netze.



Für wen das Angebot geeignet ist: Solltet ihr unbedingt jetzt die PS5 Digital Edition haben wollen und gleichzeitig etwas mit dem Handyvertrag anfangen können, dann ist das Angebot interessant. Ihr erhaltet einen Tarif mit hohen Datenvolumen und einer guten LTE-Geschwindigkeit, sowie dazu die PS5.



Wenn euch diese Kombination aus O2-Tarif und PS5 Digital Edition zusagt, könnt ihr die beliebte Konsole wohl doch noch vor Weihnachten in den Händen halten.

