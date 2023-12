Dieser PSN-Code beschert euch 5 Gratis-Goodies für PS5 + PS4

Den Code könnt ihr sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 einlösen.

Wir nähern uns dem Weihnachtsfest, also einer Zeit, in der traditionell viele Geschenke verteilt werden. Sony schließt sich an und feiert aktuell die "Season of Play" mit einigen Gratis-Events. Dazu gehören ein gerade laufendes Multiplayer-Wochenende, für das ihr kein PS Plus braucht aber auch andere Goodie-Aktionen – wie diese hier.

Was sind das für Goodies? Aktuell verschenkt PlayStation 5 PSN-Avatare, mit denen ihr euren Account individualisieren könnt – mit Charakteren aus u.a. Assassin's Creed oder Final Fantasy.

So sehen sie aus:

Die Gratis-PSN-Avatare im Überblick.

Was muss ich dafür tun? Um die Avatare einzusacken, müsst ihr lediglich unten stehenden Code im PSN einlösen.

PSN-Code: 3GAA-D9L3-2G97

Benötige ich eine PS Plus-Mitgliedschaft, um den Code einzulösen? Nein

Bis wann ist das Angebot gültig? Bis zum 5. Januar 2024

So löst ihr einen Code auf der PlayStation 5 und PlayStation 4 ein

Einen PSN-Code auf PS5 und PS4 einzulösen, ist schnell erledigt. Wir zeigen euch nachfolgend, wie es geht:

Navigiert im Playstation-Dashboard auf "PlayStation Store" Wählt das drei Punkte-Symbol und wählt "Code einlösen" Gebt im jetzt auftauchenden Fenster den 12-stelligen Gutscheincode ein

Und das wars. Jetzt könnt ihr die neuen Avatare einstellen, indem ihr im Hauptmenü eurer Profil auswählt und anschließend "Profil bearbeiten" sowie den Punkt "Avatar" ansteuert. Die gerade eingelösten Avatare sollten ganz oben auftauchen.

Mehr Goodies in der kommenden Woche

In der kommenden Woche wird Sony weitere Goodies ankündigen – allerdings nicht im Rahmen der Season of Play und ausschließlich für alle, die ein PS Plus Extra oder Premium-Abo haben.

Die werden nämlich mit neuen Spielen in ihren Bibliotheken versorgt, die ohne zusätzliche Kosten gespielt werden können. Welche das sein werden und wann ihr sie herunterladen könnt, erfahrt ihr natürlich bei uns.