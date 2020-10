PSVR: So bekommt ihr euren kostenlosen Adapter für die PS5

Sony hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und angekündigt, wie es um den Adapter für PSVR steht. Dieser ist dringend notwendig, um auf der PS5 das Headset zu nutzen. Wenn ihr die VR-Brille besitzt, könnt ihr das Zubehörteil so kostenlos bestellen.

Aktueller Status der Seite: Derzeit gibt es Probleme mit der Registrierung, weshalb entweder die Eingabe der Seriennummer nicht funktioniert oder die Bot-Sicherung immer wieder neulädt. Wir halten euch hier auf GamePro.de auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Artikel, wenn es neue Informationen gibt.

Kostenlose Bestellung für den VR-Adapter gestartet

Sony hat dafür eine eigene Seite eingerichtet. Auf dieser müsst ihr zunächst verifizieren, dass ihr kein Bot seid. Danach werdet ihr darum gebeten, die Seriennummer eures VR-Modells einzugeben.

Wo finde ich die PSVR-Seriennummer? Als Teil des VR-Headsets gibt es die sogenannte Prozessor-Box. Auf der Rückseite unter dem USB und Stromanschluss befindet sich ein Barcode. Darunter in sehr kleiner Schrift lässt sich eine Seriennummer ausmachen. Diese hat in der Regel 14 Ziffern und beginnt entweder mit dem Buchstaben C, M oder P.

Wie der weitere Prozess danach abläuft, werden wir ergänzen, sobald die Seite für uns richtig funktioniert. Zurzeit kommt nur eine Fehlermeldung und der Hinweis, dass wir die Service-Hotline von Sony anrufen sollen.

Weitere Informationen zum Adapter: Sony hat auch eine neue Support-Seite für das Zubehörteil eingerichtet. Dort wird noch einmal klar gestellt, dass der Adapter kostenlos ist für alle, die ein PlayStation VR besitzen. Nachdem die Seriennummer registriert wurde, müsst ihr laut der Seite euren Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse, Lieferadresse sowie eine Telefonnummer angeben. Dann sollte der Adapter in Kürze bei euch kostenfrei eintrudeln.

Was wenn es den Service noch nicht in meinem Land gibt? Wenn in der Länderauswahl nach der Seriennummer euer Land nicht angegeben ist, dann müsst ihr den Händler oder Anbieter eures jeweiligen Staates kontaktieren. Alle Informationen gibt es im Abschnitt "Support" im PSVR-Handbuch.

Werdet ihr den kostenlosen Service nutzen, um euren Adapter anzufordern? Habt ihr schon Erfahrungen mit VR gemacht oder wartet ihr auf PlayStation VR 2?