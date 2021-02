React Live - Quatscht mit uns ab 18:00 Uhr heute live

Jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr heißt es auf dem GameStar-YouTube-Kanal und unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions "React Live". In der zweistündigen Sendung sprechen Mitglieder unseres Video-Teams mit Kollegen aus der Redaktion und/oder externen Gästen über die Themen der Woche. Einige davon wählen unsere Gäste aus; viele aber kommen von EUCH, denn wir wollen natürlich vor allem wissen, was euch bewegt und welche Spielethemen euch vor allem auf den Nägeln brennen.

Zum Livestream auf YouTube

Diese Woche nehmen Julius Busch, Natascha Becker und Natascha Seuser (Social Media Managerin bei GameStar) auf der imaginären Couch platz. Drei Themen haben wir bereits für euch vorbereitet, den Rest suchen wir aus dem Chat aus. Postet einfach unter !thema im Chat, was euch auf dem Herzen liegt. Funktioniert natürlich sowohl auf YouTube als auch auf Twitch.

Heute geht es um:

- RUST und den aktuellen Survival-Trend

- Mass Effect Remake und die besten Charakter-Editoren

- Richtig teures Gaming Merch