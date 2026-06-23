Menschenhandel, Drogenkriminalität, Waffenschmuggel: In diesem Taktik-Shooter im Prime-Day-Angebot geht es richtig zur Sache!

Dieses Spiel hat mich an meine Grenzen gebracht: Im Prime-Day-Angebot ist es aktuell deutlich günstiger!

Vermisst ihr auch die goldenen Zeiten von SWAT 4 und den ersten Rainbow Six-Teilen? Knallharte, schweißtreibende Taktik-Scharmützel mit allerlei finsteren Gesellen in verschachtelten Bürogebäuden und verregneten Straßenzügen. Jahrzehntelang haben wir auf einen würdigen Nachfolger gewartet. Mit Ready or Not, das kürzlich endlich für die Konsole erschienen ist und aktuell im Prime-Day-Angebot auf euch wartet, hat das Warten ein Ende!

Ready or Not: Ein schweißtreibender Taktik-Shooter, der keine Fehler verzeiht

In „Ready or Not“ schlüpft ihr in die Rolle eines Elite-SWAT-Commanders in der fiktiven, von Korruption zerfressenen Metropole Los Sueños. Blinde Ballerei könnt ihr gleich vergessen: Hier geht es um echte Polizeiarbeit. Das Sichern von Tatorten und der Schutz von Zivilisten stehen an erster Stelle. Jede Entscheidung ruht auf euren Schultern und ein voreiliger Schuss kann nicht nur euch, sondern auch Geiseln das Leben kosten.

Packende Einsätze, die unter die Haut gehen

Eure Einsätze bestimmen die Handlung und sind nichts für schwache Nerven. Inspiriert von wahren Begebenheiten kämpft ihr gegen die absoluten Abgründe der Gesellschaft. Besonders genial ist der psychologische Aspekt: Sterben Kollegen oder Geiseln, hat das direkte Auswirkungen auf die mentale Gesundheit eurer KI-Truppenmitglieder. Ihre Leistung sinkt, was sogar ihr vorzeitiges Karriereende bedeuten kann.

Purer Realismus: Vorbereitung entscheidet über Leben und Tod

Vor jedem Einsatz rüstet ihr euer Team mit authentischen Waffen aus und plant den Durchbruch. Sprengt ihr die Tür mit C4 oder nutzt ihr den Dietrich und CS-Gas? Im Einsatz selbst erwartet euch eine extrem realistische Ballistik – Geschosse durchschlagen Wände und Möbel. Ihr müsst blitzschnell Bedrohungen identifizieren, Zivilisten schützen und euch streng an die Einsatzregeln halten. Wer planlos reinstürmt, segnet meist schon nach wenigen Sekunden das Zeitliche.

Tretet dank Crossplay im 5-Spieler-Koop über alle Plattformen hinweg an und perfektioniert eure Taktik.

Crossplay-Koop: Kameradschaft auf allen Plattformen

Sein volles Potenzial entfaltet der Taktik-Shooter im Multiplayer. Dank Crossplay könnt ihr mit bis zu vier Freunden plattformübergreifend spielen. Wenn ihr euch gemeinsam im Voice-Chat durch ein von Terroristen besetztes Gebäude arbeitet, Winkel abdeckt und euch den Rücken freihaltet, entsteht eine einzigartige Spannung, die es in dieser Ausgeprägtheit bei kaum einem anderen aktuellen Spiel gibt.

Euer Einstieg ins SWAT-Team: Prime-Day & Day-One-Edition

Drecksarbeit in Los Sueños: Entschärft als Elite-SWAT-Team hochgefährliche Situationen, identifiziert Bedrohungen blitzschnell und schützt unschuldige Zivilisten.

Da „Ready or Not“ aktuell im Prime-Day-Angebot reduziert ist, gibt es keinen besseren Zeitpunkt für den Einstieg. Zudem handelt es sich hierbei um die Day-One-Edition. Sie enthält einen exklusiven Gutschein für drei unverzichtbare Zusatzwaffen: den M32A1-Granatwerfer, die präzise MK-V-Pistole und die brachiale 590M-Schrotflinte. Also, liebe Taktik-Veteranen: Zieht die Westen an, ladet durch und sorgt in Los Sueños für Ordnung. Seid ihr bereit... oder nicht?

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