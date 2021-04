Am 30. April 2021 erscheint der Horror-Shooter Returnal exklusiv für die PlayStation 5 und ihr könnt das Spiel jetzt bei Saturn vorbestellen. Dabei fallen keine Versandkosten an und ihr erhaltet es pünktlich zum Release für nur 79,99 Euro.

Das erwartet euch mit Returnal

Darum geht es: Returnal ist ein Third-Person-Roguelike-Shooter, der euch in die Rolle der Astronautin Selene versetzt. Diese ist gefangen in einer Zeitschleife und erkundet dabei einen gefährlichen Planeten. Insgesamt soll euch eine packende Horror-Story erwarten.



Preview zu Returnal: Wir haben in einer Gameplay-Präsentation bereits einen ersten Eindruck vom Spiel, vom Gameplay und der Story gewinnen können. Hannes Rossow kommt im Fazit zu folgendem Schluss:

"Auf dem Papier und in den gezeigten Gameplay-Szenen macht Returnal bislang eine sehr gute Figur. Das Gameplay ist gewohnt komplex und actionreich, während in Sachen Story neue Pfade betreten werden. Ein Selbstläufer ist Returnal allerdings nicht, ganz im Gegenteil sogar. Ich kann es kaum erwarten, selbst meine ersten Runden auf Atropos zu drehen und tief in der Geschichte von Selene abzutauchen. Wenn ich das bekomme, was ich mir von Returnal erhoffe, könnte hier eines der interessantesten Spiele des Jahres auf mich warten."

