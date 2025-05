Dieses Switch-Spiel könnt ihr jetzt kostenlos spielen: Nintendo Switch Online startet neue Aktion!

Nintendo Switch Online lässt euch jetzt wieder ein Switch-Spiel komplett kostenlos spielen.

Es ist wieder so weit: Wer Nintendo Switch Online abonniert hat, kann aktuell die Vollversion eines Switch-Spiels für begrenzte Zeit komplett kostenlos spielen. Diesmal handelt es sich dabei um ein forderndes Roguelike-Spiel, das auf Koop ausgelegt ist, aber auch allein gespielt werden kann. Die Aktion läuft bis zum 21. Mai, NSO-Mitglieder können sich das Spiel direkt über den Nintendo eShop herunterladen. Hier findet ihr es:

Falls ihr auch nach dem Ende der Aktion noch weiterspielen wollt, habt ihr übrigens günstig die Möglichkeit dazu. Bis zum 21. Mai könnt ihr euch das Spiel im Nintendo eShop nämlich mit 70 Prozent Rabatt kaufen. Dieses Angebot gilt nicht nur für Mitglieder bei Nintendo Switch Online, sondern auch für alle anderen.

Jetzt dieses Roguelike-Koop-Spiel mit Nintendo Switch Online kostenlos spielen!

Das Koop-Roguelike PlateUp! könnt ihr jetzt mit Nintendo Switch Online kostenlos spielen.

Es geht hier um PlateUp!, ein Koop-Spiel mit Roguelike-Mechaniken, in dem bis zu vier Personen online oder lokal an einer Konsole gemeinsam ein Restaurant führen. Anders als im auf den ersten Blick ähnlichen Overcooked! müsst ihr hier nicht nur eure Küche im Griff haben und dabei Gemüse schneiden, Fleisch braten und den Abwasch erledigen. Ihr müsst auch eure Gäste bedienen und euch um die Gestaltung des gesamten Restaurants kümmern, von der Einrichtung bis zur Speisekarte.

Wenn euer Restaurant am Abend schließt, beginnt nämlich die Planungsphase. In dieser könnt ihr beispielsweise euer Restaurant mit neuen Tapeten und Kunstwerken verschönern oder neue Küchengeräte anschaffen, die euch die Arbeit erleichtern, vom Turbo-Ofen bis hin zu Transportbändern. Durch die Kombination verschiedener Maschinen lassen sich viele Arbeiten automatisieren, weshalb ihr die Herausforderungen von PlateUp! prinzipiell auch ganz allein meistern könnt!

PlateUp!: Maschinen helfen euch dabei, euer Restaurant zu führen. Noch besser funktioniert aber gute Zusammenarbeit im Koop.

Deutlich leichter habt ihr es allerdings, wenn ihr im Koop gut als Team zusammenarbeitet. Wenn ihr die Aufgaben klug verteilt und jeder stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, schafft ihr es ohne Stress, eure Gäste glücklich zu machen. Allerdings ist in PlateUp! neben einem reibungslosen Restaurantbetrieb auch eine gemeinsame Strategie wichtig. Schließlich müsst ihr hier nicht nur irgendwie den Tag in der Küche überstehen, sondern euer Restaurant über einen Zeitraum von 15 In-Game-Tagen zum Erfolg führen.

Scheitert ihr, müsst ihr Roguelike-typisch von vorn anfangen. Habt ihr eure Ziele erreicht, könnt ihr jedoch zum nächsten Standort wechseln, der neue Kunden, Bedingungen und Herausforderungen mitbringt. Damit ihr diesen gewachsen seid, werden weitere Gegenstände und Upgrades freigeschaltet, was für eine hohe Langzeitmotivation sorgt. Zwischendurch könnt ihr auch mal im Hauptquartier eurer Restaurant-Franchise vorbeischauen, um eure Errungenschaften anzusehen oder eure Spielfigur umzugestalten.

Nintendo Switch Online bietet noch viele weitere Vorteile!

Nintendo Switch Online bietet eine Menge Vorteile. Wir verschaffen euch den Überblick über die wichtigsten.

Solche Probespiel-Aktionen, bei denen Mitglieder für begrenzte Zeit Spiele völlig kostenlos spielen können, gibt es bei Nintendo Switch Online immer wieder. Daneben bietet der Abo-Dienst aber natürlich noch zahlreiche weitere Vorteile. Die wichtigsten haben wir euch hier zusammengefasst:

Online-Multiplayer

Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele zwingend benötigt. Wenn ihr euch mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen möchtet oder im Online-Koop gemeinsam mit Freunden spielen wollt, führt also kein Weg an dem Abo-Service vorbei.

Hunderte Retro-Spiele ohne zusätzliche Kosten spielen

Schon mit der Basis-Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online erhaltet ihr ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf mehr als 180 Spieleklassiker, die vom NES, SNES und Game Boy stammen. Darunter sind solche Hits wie Donkey Kong, Super Mario Land oder Kirby’s Dream Land, die man auf jeden Fall mal gespielt haben sollte, wenn man ein bisschen Interesse an der Geschichte der Videospiele hat.

Schon die Basis-Version von Nintendo Switch Online liefert über 180 Retro-Spiele, darunter Hits wie Super Mario Kart.

Holt ihr euch zusätzlich zum Standard-Abo auch noch das Erweiterungspaket, kommen noch über 100 weitere Spiele hinzu, die ursprünglich für den Nintendo 64, Game Boy Advance oder Sega Mega Drive erschienen sind, etwa Super Mario 64, The Legend of Zelda: The Minish Cap oder Sonic the Hedgehog 2. Außerdem sind im Erweiterungspaket Add-ons zu einigen großen Switch-Spielen wie Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe enthalten.

Falls ihr bald eine Nintendo Switch 2 besitzt, bekommt ihr sogar noch mehr geboten! Auf der neuen Konsole kommen nämlich noch GameCube-Klassiker zum Erweiterungspaket hinzu. Direkt zum Release-Termin am 5. Juni werden The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-ZERO GX und SOULCALIBUR II enthalten sein, weitere Spiele werden folgen. Falls ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom besitzt, könnt ihr zudem ohne zusätzliche Kosten die Upgrade Packs nutzen und die verbesserten Nintendo Switch 2 Editions spielen.

Spiele-Soundtracks hören mit Nintendo Music

Mit Nintendo Music könnt ihr per App Songs aus berühmten Nintendo-Spielen hören.

Erst im Herbst 2024 wurde mit Nintendo Music ein ganz neuer Service gestartet, den ihr nur mit Nintendo Switch Online nutzen könnt. Durch die Nintendo Music App könnt ihr auf euren Android- oder iOS-Geräten die Soundtracks großer Nintendo-Spiele aus mehreren Jahrzehnten hören, von NES-Klassikern bis hin zu Switch-Hits.

Mit dabei sind so berühmte Reihen wie Mario, Zelda und Pokémon, die Auswahl wird beständig erweitert. Die Songs könnt ihr sowohl online streamen als auch herunterladen und offline hören. Die App erlaubt nicht nur das Erstellen eigener Playlists, sondern stellt euch auch vorgefertigte Playlists zur Verfügung oder kann euch auf Wunsch Empfehlungen auf der Basis der von euch gespielten Spiele liefern.

Exklusive Angebote abstauben

Die NES Retro-Controller können nur NSO-Mitglieder im My Nintendo Store kaufen.

Manche Aktionen und Angebote im Nintendo eShop und My Nintendo Store stehen nur Mitgliedern bei Nintendo Switch Online zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem die Nintendo Switch-Game-Coupons. Mit diesen könnt ihr beim Spielekauf kräftig sparen, da ihr euch für 99€ zwei Coupons kaufen und euch mit diesen große Switch-Spiele holen könnt. Entscheidet ihr euch für zwei Spiele, die einzeln normalerweise 69,99€ kosten (etwa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Super Smash Bros. Ultimate), spart ihr so über 40€!

Die beiden Multiplayer-Hits Tetris 99 und F-ZERO 99 bleiben ebenfalls NSO-Mitgliedern vorbehalten. In den Battle-Royale-Varianten der Klassiker treten 99 Spieler*innen online gegeneinander an. Im My Nintendo Store könnt ihr euch zudem exklusive Retro-Controller, beispielsweise im NES- oder im N64-Design, schnappen, um die im Abo enthaltenen Retro-Spiele stilecht genießen zu können.

Spielstände im Cloud-Speicher sichern

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr dafür sorgen, dass eure Spielstände sicher sind.

Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr zudem Zugriff auf den Cloud-Speicher. Das bedeutet, dass ihr eure Spielstände online speichern könnt, sodass sie sicher sind, ganz egal, was mit eurer Konsole passiert.

Nintendo Switch Online gibt’s schon ab 1,67€ pro Monat!

Trotz all der Vorteile ist Nintendo Switch Online alles andere als teuer. Wenn ihr euch für 19,99€ das Jahresabo sichert, kostet euch die Standard-Mitgliedschaft auf den Monat gerechnet nur noch schlappe 1,67€. Wollt ihr das Erweiterungspaket noch dazu, bezahlt ihr 39,99€ im Jahr. Entscheidet ihr euch hingegen für das Monatsabo, werden 3,99€ pro Monat fällig.

Ihr könnt allerdings noch zusätzlich sparen mit der Familienmitgliedschaft, denn diese können sich bis zu acht Accounts miteinander teilen. In diesem Fall zahlt ihr pro Jahr 34,99€ für das Basis-Abo, also bei acht Personen nur noch gut 36 Cent pro Person und Monat. Die Familienmitgliedschaft bei NSO + Erweiterungspaket kostet 69,99€ im Jahr bzw. rund 73 Cent pro Person und Monat. Mehr Infos und die Übersicht über sämtliche Abo-Optionen findet ihr hier: