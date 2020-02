Bis zum 11. Februar könnt ihr die aktuellen Angebote der Woche bei OTTO wahrnehmen. Dieses Mal gibt es einige Fernseher im Angebot günstiger. Wer sein Home Entertainment-System weiter verbessern will, kann sich im Angebot auch den AV-Receiver von Denon günstiger kaufen. Das große Highlight ist allerdings ein Fernseher, der sich vor allem an Technik-Fans und »Early-Adopter« richtet.

Samsung GQ55Q950 8K-Fernseher günstiger

Das bietet der Fernseher: Allen voran bekommt ihr natürlich eine Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixel und somit 8K. Während 4K gerade erst so langsam im normalen Fernsehen ankommt, könnt ihr also schon direkt den nächsten Schritt machen und auf 8K umsteigen. Der Samsung GQ55Q950RGTXZG bietet eine 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Technisch erwarten euch folgende Eigenschaften.

HDR10+

HLG

Ultimate 8K Dimming

Direct Full Array

Q Color

Bei der Hintergrundbeleuchtung setzt Samsung auf Direct-LED. Dazu werden Alexa und Google Assistent unterstützt. Der Fernseher hat außerdem einen Game-Modus für ein verbessertes Spielerlebnis. Bisher gibt es bei OTTO zwei Bewertungen für den Fernseher. Beide vergeben 5 von 5 Sterne und sind absolut begeistert vom Bild des 8K-Fernsehers. So werden 4K-Filme und sogar HD-Programme wohl sehr gut hochskaliert.



Das kostet der 8K TV: Im Angebot bei OTTO bekommt ihr den Fernseher von Samsung zum aktuellen Bestpreis von 2.499 Euro. Diesen Preis könnt ihr bei Bedarf auch in bequemen Raten bezahlen. Der TV ist natürlich für Enthusiasten, denn es dürfte noch lange dauern bis es richtiges 8K-Material gibt und dieses vor allem im Free- und Pay-TV in Deutschland ankommt.

Wer gleich richtig viel Geld ausgeben will, bekommt den Samsung Premium GQ82Q950R mit 82 Zoll und 8K-Auflösung für 8.888 Euro.

LG 4K TV mit 55 Zoll für nur 659 Euro

Das steckt im LG 55SM8500PLA 4K TV: Bei OTTO bekommt ihr diesen 4K TV von LG aktuell besonders günstig. Dabei gibt es ihn mit 49 und 55 Zoll Bildschirmdiagonale. Neben der UHD-Auflösung erwartet euch ein 100 Hz Bildschirm mit HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision und Advanced HDR. Der Smart-TV setzt auf webOS 4.5 und zum Lieferumfang gehört die LG Magic Remote.



Bei 43 Bewertungen durch Käufer bekommt der Fernseher gleich 30 mal satte 5 von 5 Sterne. 6 weitere Mal gibt es 4 Sterne. Insgesamt fällt die Bewertung also sehr gut aus. Hier erhaltet ihr ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

