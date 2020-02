Neue Dekade, neue Smartphones. Samsung wird am 11. Februar 2020 die neuen Galaxy-Geräte vorstellen. Das neue Flaggschiff wird der Nachfolger des Galaxy S10. Gerüchte sprechen vom Galaxy S11, allerdings sind vor kurzem Bilder aufgetaucht, auf denen der Boot-Screen des Samsung Galaxy S20 Plus zu sehen sind.

Diese Samsung Smartphones werden erwartet

Samsung Galaxy S20 : 6,2 Zoll und Dreifachkamera

: 6,2 Zoll und Dreifachkamera Samsung Galaxy S20+ : 6,7 Zoll und Dreifachkamera

: 6,7 Zoll und Dreifachkamera Samsung Galaxy S20 Ultra : 6,9 Zoll, Dreifachkamera und 3D-Sensor

: 6,9 Zoll, Dreifachkamera und 3D-Sensor Samsung Galaxy Z Flip: Faltbares Smartphone

Wie üblich bietet Samsung sein Hauptprodukt in unterschiedlichen Varianten und auch in unterschiedlichen Preisklassen an. Worin genau sich die einzelnen Modelle unterscheiden, bleibt abzuwarten. Beim Vorgängermodell Galaxy S10 gab es je nach Modell höhere Auflösung, eine stärkere Kamera und ein größeres Display.

Das wissen wir über die Kamera

Das Galaxy S20 soll eine 108-Megapixel-Hauptkamera besitzen mit einem fünfach optischen Zoom-Objektiv. Unterstützt wird diese von einem Weitwinkel- und einem Ultraweitwinkel-Sensor mit je 12 Megapixel. Auf der Vorderseite wird wohl eine ähnlich unauffällige Frontkamera wie im Galaxy S10 verbaut sein.

Technische Neuerungen des Galaxy S20

Die neuen Smartphones sollen Videos in 8K aufnehmen können und das Display soll über Bildwiederholrate von 120 Hz verfügen. Je nach Standort wird in den Smartphones ein unterschiedlicher Prozessor verbaut. In den USA werkelt im Inneren ein Snapdragon 865, in Europa und Asien wird ein Exynos 990-Chip für Performance sorgen. Die Unterschiede sollten marginal sein.

Samsung Galaxy Z Flip

Das faltbare Smartphone wird kein Nachfolger des Samsung Galaxy Fold. Voraussichtlich wird es sich vertikal in der Mitte falten lassen, ähnlich wie das Motorola Razr, das heute erschienen ist. Das Fold war dagegen horizontal aufklappbar. Neben Smartphones werden wohl auch neue In-Ear-Kopfhörer präsentiert, die Galaxy Buds+. Sie sollen einen deutlich stärkeren Akku bieten als die Vorgängermodelle.

Wir vemuten, dass ihr die Smartphones ab 11. Februar vorbestellen und ab März auch im Einzelhandel kaufen könnt.