Bei MediaMarkt könnt ihr euch das Samsung Galaxy S21 FE 5G mit 128 GB Speicher jetzt günstig zum Handyvertrag holen. Wenn ihr den Tarif O 2 Free M Boost mit 40 GB Datenvolumen (LTE oder 5G, maximal 300 Mbit/s) sowie Telefon- und SMS-Flatrate für 34,99 Euro im Monat abschließt, bekommt ihr das Smartphone für nur einen Euro. Wenn ihr von einem anderen Anbieter kommt und eure Rufnummer mitnehmt, könnt ihr euch sogar noch 100 Euro Wechselbonus sichern, der als Rabatt auf eure monatlichen Kosten angerechnet wird. Hier findet ihr den Tarifdeal:

Wie günstig ist das Tarifangebot von MediaMarkt?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 34,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 839,76 Euro. Hinzu kommen die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro, der einmalige Gerätepreis von einem Euro und Versandkosten von 3,95 Euro. Eure Gesamtkosten für die ersten zwei Jahre liegen also bei 884,70 Euro. Falls ihr die 100 Euro Wechselbonus in Anspruch nehmt, bleiben noch 784,70 Euro.

Ersparnis: Das Samsung Galaxy S21 FE bekommt ihr bei MediaMarkt einzeln für 699 Euro. Der Tarif O 2 Free M Boost mit 40 GB kostet derzeit auch ohne Handy direkt bei O 2 34,99 Euro im Monat, vergleichbare Handyverträge findet man aber auch schon für 29,99 Euro monatlich. Holt ihr euch den Vertrag und das Smartphone zu diesen Preisen einzeln, zahlt ihr in zwei Jahren 1.418,76 Euro, mögliche Anschlussgebühren noch nicht mitgerechnet. Mit dem Tarifangebot bei MediaMarkt kommt ihr also selbst ohne die 100 Euro Wechselbonus über 500 Euro günstiger weg.

Was bietet das Samsung Galaxy S21 FE?

Display: Das Samsung Galaxy S21 FE 5G ist eine erst Anfang Januar 2022 erschienene günstigere Variante des Samsung Galaxy S21 aus 2021. Nach wie vor bekommt ihr ein AMOLED-Display mit 120 Hz und einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Mit 6,4 Zoll statt 6,2 Zoll ist es aber ein bisschen größer als beim normalen Galaxy S21.

Chipset: In der von MediaMarkt angebotenen Version verwendet das Samsung Galaxy S21 FE das Snapdragon-888-Chipset. Dieser schneidet im Vergleich zum Exynos 2100, der in der europäischen Version des normalen Samsung Galaxy S21 zum Einsatz kommt, in Benchmarks etwas besser ab, und zwar trotz niedrigerer Taktfrequenz. Das liegt sowohl an der besseren GPU als auch daran, dass der Snapdragon 888 seine Leistung länger hält, während der Exynos 2100 bei längerer Nutzung unter hoher Last stärker einbricht.

Nachteile: Natürlich sind mit dem günstigeren Preis im Vergleich zum normalen Samsung Galaxy S21 aber auch Nachteile verbunden. So bekommt ihr hier nur 6 statt 8 GB Arbeitsspeicher. Auch beim Hauptobjektiv der Kamera wurde gespart. Statt 8K- sind nun zudem nur noch 4K-Videos möglich.