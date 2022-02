Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Tablet seid, dann gibt es jetzt von Samsung vielleicht das passende. Die Südkoreaner haben ihr neues Tablet-Flaggschiff veröffentlicht: das Samsung Galaxy Tab S8. Dabei stehen euch drei verschiedene Modelle zur Wahl, sodass für jeden Anspruch etwas dabei ist.

Jetzt mit Bonus bei MediaMarkt kaufen: Solltet ihr euch zu einem Kauf bis zum 25. März 2022 entscheiden, erhaltet ihr das Book Cover Keyboard kostenlos dazu. Damit habt ihr direkt den perfekten Schutz und gleichzeitig eine Tastatur für das Tablet.

So erhaltet ihr den Bonus: Nachdem ihr das Tablet bei MediaMarkt gekauft und erhalten habt, könnt ihr euch in der Samsung Member App registrieren. Nach einer Prüfung der Daten wird euch anschließend das Book Cover Keyboard per Post zugeschickt.

Das erwartet euch mit dem Samsung Galaxy Tab S8

Allen voran unterscheidet Samsung das Tablet in drei Modelle: Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S8 Ultra. Alle drei gibt es jeweils als Wi-Fi oder 5G-Variante. Das Premium-Modell ist natürlich das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Es ist mit 14,6 Zoll am größten und bietet als einziges auch bei der Frontkamera eine Dual-Kamera. Zudem kommen beim Ultra bis zu 16 GB RAM zum Einsatz (bei den anderen beiden bis zu 12 GB).

Alle drei Modelle sind zudem mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet und ihr könnt den Speicherplatz mit einer Micro-SD Karte auf bis zu 1 TB erweitern.

Die drei Samsung Galaxy Tab S8-Modelle im Vergleich:

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Display 11 Zoll TFT-Display 12,4 Zoll Super AMOLED-Display 14,6 Zoll Super AMOLED-Display Chip Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core RAM 8 oder 12 GB 8 oder 12 GB 8, 12 oder 16 GB Speicherplatz 128 oder 256 GB 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB Hauptkamera Dual-Kamera (13 MP + 6 MP) Dual-Kamera (13 MP + 6 MP) Dual-Kamera (13 MP + 6 MP) Frontkamera 12 MP 12 MP Dual-Kamera (12 MP + 12 MP) Akku 8.000 mAh 10.090 mAh 11.200 mAh Betriebssystem Android 12 Android 12 Android 12 Gewicht 507g 572g 728g