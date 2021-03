Nach dem zum Release der neuen Konsolen im November 2020 nur wenige 4K-Fernseher über HDMI 2.1 verfügten, wird sich das 2021 ändern. Samsung war bereits im vergangenen Jahr mit seiner QLED-Reihe weit vorne in diesem Punkt und setzt das weiter fort. Die Samsung Neo QLED 4K TVs bieten alle mindestens einen HDMI 2.1-Anschluss und sind damit bestens für die neuen Konsolen geeignet.



Das macht die Neo QLED besonders: Diese Modelle setzen auf Mini-LEDs, die nur 1/40 so groß sind wie die normalen LEDs. In Kombination mit dem Micro Layer wird damit das Licht noch akkurater dargestellt. Dadurch erreichen die Neo QLED-Fernseher eine noch bessere Helligkeit und einen besseren Schwarzwert. So erwartet euch insgesamt eine sehr gute Bildqualität bei diesen TVs.

Samsung GQ65QN85A 4K TV für 2.399 Euro

Das Einsteiger-Modell: Der Samsung GQ65QN85A 4K-Fernseher verfügt allen voran über einen HDMI 2.1-Anschluss, der 4K-Gaming mit bis zu 120 FPS ermöglicht. Er ist zudem das Einsteiger-Modell der neuen QLED-Reihe und bietet dabei dennoch ein sehr gutes Bild. Die Spitzenhelligkeit liegt bei starken 1.240 cd/m².



Darüber hinaus erwarten euch alle wichtigen und gängigen Eigenschaften, die es für einen sehr guten Fernseher braucht.

1x HDMI 2.1 mit ALLM, VRR und eARC

Input-Lag bei 120 Hz von 5 ms / 10 ms bei 60 Hz

FreeSync Premium Pro

HDR10+ & HLG

100% Farbvolumen

AI-Upscaling für 4K mit dem Quantum-Prozessor

Tizen 6.0 als Smart-TV-System

Samsung GQ65QN95A 4K TV für 2.999 Euro

Das neue Flaggschiff: Der Samsung GQ65QN95A 4K-Fernseher ist das neue Top-Modell der Neo QLED-Reihe und bietet die beste Bildqualität, sowie die meisten HDMI 2.1-Anschlüsse. Dazu erwartet euch hier eine herausragende Spitzenhelligkeit von 2.000 cd/m².

4x HDMI 2.1 mit ALLM, VRR und eARC

Input-Lag bei 120 Hz von 5 ms / 10 ms bei 60 Hz

FreeSync Premium Pro

HDR10+ & HLG

100% Farbvolumen

AI-Upscaling für 4K mit dem Quantum-Prozessor

Tizen 6.0 als Smart-TV-System

