Den 65 Zoll großen und mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher Samsung QLED GQ65Q82T gibt es bei Saturn gerade für 1.111 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist das der günstigste Preis aller Zeiten für das Modell. Auch den weitgehend identischen, aber mit einer schlechteren Fernbedienung ausgestatteten Q80T mit 65 Zoll gab es nach Angaben von Idealo noch nie so günstig. Hier geht's zum Angebot:

Samsung Q82T (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) für 1.111€ (UVP: 1.948,61€) bei Saturn

Bei dem Angebot handelt es sich um einen 24-Stunden-Deal, der nur bis 9 Uhr am Mittwochmorgen läuft, sofern er nicht vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Was bietet der Samsung QLED Q82T?

Bild: Der Samsung QLED Q82T bietet ebenso wie der fast identische Q80T eine hohe Bildqualität dank seines kontrastreichen VA-Panels und Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Die QLED-Technik sorgt zudem für eine verbesserte Farbdarstellung.

Gaming: Fürs Gaming ist der Samsung Q82T mit einem Input Lag von rund 10 ms bei 60 Hz und etwa 5,5 ms bei 120 Hz hervorragend geeignet. Außerdem bietet er neben einem 120-Hz-Display auch einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 FPS möglich ist.

232 2 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2021 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Besser als der Nachfolger: Der Nachfolger des Q80T bzw. Q82T heißt Samsung QLED Q80A und ist bereits vorbestellbar. Allerdings ist der Q80A erstens zum Release mit rund 1.799 Euro sehr viel teurer, zweitens ist er dem Q80T beim Kontrast deutlich unterlegen, weil statt eines VA-Panels ein ADS-Panel verwendet wird. Zwar hat der Q80A auch Vorteile wie höhere Helligkeit und geringere Blickwinkelabhängigkeit, insgesamt bekommt ihr beim Q80T aber die bessere Bildqualität für viel weniger Geld.

