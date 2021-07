Bei Saturn könnt ihr jetzt die MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra mit 512 GB für nur 42,49 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen war sie bislang noch nie so günstig zu haben. Die Speicherkarte gibt es bei Saturn schon in den letzten zwei Wochen für 49,99 Euro statt 69,99 Euro im Sonderangebot, nun kommen aber durch eine neue große Rabattaktion weitere 15 Prozent Direktabzug dazu. Der Preis wird erst im Warenkorb von 49,99 Euro auf 42,99 Euro angepasst. Hier geht's zum Angebot:

SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarte 512 GB für 42,49€ bei Saturn

Der günstige Preis gilt voraussichtlich bis zum Ende der Aktion um 8 Uhr am Montagmorgen. Die große Saturn-Aktion hat übrigens natürlich noch sehr viele weitere interessante Deals zu bieten. Zum Beispiel gibt es Gaming-Zubehör wie die Nintendo Switch Joy-Con Controller oder den Nintendo Switch Pro Controller günstiger. Außerdem sind 4K-Fernseher von LG um 15 Prozent reduziert. Eine Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Saturn: Zu den Angeboten der Wiedereröffnungs-Aktion

Wie gut ist die SanDisk Ultra für Nintendo Switch geeignet?

Die SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte mit 512 GB gehört zur Speedclass 10 und bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s. Damit ist sie gut für die Nintendo Switch geeignet, die lediglich eine Lesegeschwindigkeit von 60 MB/s benötigt.

Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra ist hingegen eher niedrig. Das ist beim Einsatz in der Switch zwar nicht so wichtig, falls ihr jedoch 4K-Videos aufnehmen wollt, braucht ihr eine schnellere Karte wie die SanDisk Extreme.

512 GB bieten auf der Nintendo Switch Platz für eine ganze Menge Spiele, da selbst aufwendige Switch-Titel in der Regel nicht sonderlich viel Speicherplatz belegen. The Legend of Zelda: Breath of The Wild benötig beispielsweise knapp 15 GB. Falls ihr noch mehr Infos darüber wollt, was ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch beachten solltet, findet ihr diese hier:

