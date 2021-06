Bei Saturn gibt es gerade den 4K-Fernseher Sony XH90 in der Größe 65 Zoll günstig im Angebot, nämlich für 879,32 Euro. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr das Modell derzeit in keiner seiner vielen Varianten (etwa XH9005, XH9077, XH9096, XH9299) bei irgendeinem anderen Händler auch nur annähernd so günstig. Nach Angaben von Idealo handelt es sich sogar um das bisher beste Angebot. Bei Saturn habt ihr die Wahl zwischen dem XH9005 und dem XH9077. Da Letzterer den flexibleren Standfuß hat, würden wir zu dieser Version raten. Der günstige Angebotspreis wird übrigens erst an der Kasse angezeigt.

Sony XH9077 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) statt 988€ für 879,32€ bei Saturn

Das Angebot ist Teil der EM-Deals bei Saturn, die noch bis 20 Uhr am Dienstagabend (also bis kurz vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft) laufen. Bis dahin gibt es 11 Prozent Rabatt auf eine ansehnliche Auswahl an 4K-Fernsehern. Ein paar Modelle sind leider bereits ausverkauft, aber es sind noch immer einige gute und recht günstige 4K-TVs von LG, Samsung und Sony übrig. Die Übersicht findet ihr hier:

Saturn EM-Deals: 11% Direktabzug auf 4K-TVs

Was bietet der Sony XH90?

Bild: Der Sony XH90 schneidet für seinen Preis bei der Bildqualität hervorragend ab. Das liegt zu einem großen Teil an dem kontrastreichen VA-Display und Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Die Triluminos-Technik, die mit Samsungs QLED-Technik oder LGs NanoCell-Technik vergleichbar ist, sorgt für bessere Farbwiedergabe. Im Vergleich zu 4K-TVs der unteren Preisklasse ist die Spitzenhelligkeit zudem viel höher, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt.

Gaming: Fürs Gaming ist der Sony XH90 aufgrund seines niedrigen Input Lags von 7,2 ms bei 120 Hz sehr gut geeignet. Außerdem besitzt er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS4 oder der Xbox Series X prinzipiell bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Allerdings hat das Modell Probleme, wenn gleichzeitig die höchste Farbauflösung Chroma 4:4:4 aktiviert ist. Dann kann es zu Einbußen bei der Bildqualität kommen.

232 2 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2021 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Nachfolger Sony X90J: Der Sony XH90 stammt aus 2020 und hat mit dem X90J inzwischen einen Nachfolger bekommen. Die oben genannten Probleme bei 4K 120 fps und Chroma 4:4:4 gibt es bei diesem nicht mehr. Ansonsten hat sich aber nicht sehr viel getan. Beim Input Lag schneidet der X90J mit rund 11 ms bei 120 Hz und 18 ms bei 60 Hz sogar etwas schwächer ab. Der Sony X90J mit 65 Zoll kostet bei Saturn derzeit 1.599 Euro.

Sony XH9077 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) statt 988€ für 879,32€ bei Saturn