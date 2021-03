Im Rahmen der Aktion »Preisansage« bei Saturn gibt es gerade den 86 Zoll großen und mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG UN8500 für 1.499 Euro (UVP: 2.499 Euro). Laut Vergleichsplattformen ist Saturn damit gerade der günstigste Anbieter, und zwar mit deutlichem Abstand. Es handelt sich um einen 24-Stunden-Deal, der nur bis 9 Uhr am Freitagmorgen läuft, falls der Fernseher nicht ohnehin schon vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

LG UN8500 (4K, 86 Zoll, HDMI 2.1) für 1.499€ (UVP: 2.499€) bei Saturn

Was bietet der LG UN8500?

Ausnahmemodell mit 120 Hz: Bei den TVs der UN-Serie von LG handelt es sich normalerweise um Modelle der unteren Preisklasse, die lediglich über ein 60-Hz-Display verfügen und dementsprechend kein HDMI 2.1 bieten. Der LG UN8500 ist eine Ausnahme. Weil es ihn nur in Größen von 65 bis 86 Zoll gibt und bei so großen Displays die Bildwiederholrate wichtig ist, hat LG ihm nicht nur ein 120-Hz-Display, sondern auch zwei HDMI-2.1-Anschlüsse spendiert.

Kompromisse bei der Bildqualität: Der LG UN8500 verfügt sogar wie die Modelle der NANO-Reihe über ein Panel mit NanoCell-Beschichtung, die für bessere Farbwiedergabe sorgt. Bei der Bildqualität befindet er sich insgesamt trotzdem eher auf dem Niveau der günstigen UN-Reihe, was unter anderem an der mäßigen Spitzenhelligkeit liegt. Da er über ein IPS-Panel verfügt, ist der Kontrast zudem relativ schwach. Dafür ist das Bild nicht so stark vom Blickwinkel abhängig.

Gut fürs Gaming und für Apps: Fürs Gaming ist der LG UN8500 nicht nur dank seiner HDMI-2.1-Anschlüsse gut geeignet, die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich machen. Auch der Input Lag fällt mit knapp über 5 ms bei 120 Hz äußerst niedrig aus. Außerdem bietet der LG UN8500 mit webOS 5.0 ein komfortables Betriebssystem mit gutem App-Support, das auch bei teuren Modellen wie dem LG OLED CX zum Einsatz kommt.

