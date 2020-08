Nur noch bis morgen läuft bei Saturn mit den "Apple Days" eine große Rabattaktion, in der es vor allem iPhones und MacBooks günstiger gibt. Auch ein iPad ist mit dabei. In diesem Artikel haben wir ein paar der besten Angebote für euch herausgesucht. Wer sich nicht auf unser Urteil verlassen und sich lieber selbst ein Bild machen will, kann das hier tun:

Apple Days bei Saturn: Zu den Angeboten

iPhones reduziert

Unter den iPhones sind nicht alle Angebote gut, aber ein paar Schnäppchen sind durchaus dabei. Das Apple iPhone 8 mit 128 GB Speicher beispielsweise gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger als bei Saturn. Es verfügt über den leistungsfähigen A11 Bionic Prozessor und ein 4,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.334 x 750 Pixeln.

Apple iPhone 8 (128 GB) für 451,29€ (UVP: 529€) bei Saturn

Auch das iPhone 8 mit 64 GB gibt es günstiger. In diesem Fall seid ihr allerdings besser dran, wenn ihr nicht direkt bei Saturn, sondern indirekt über Ebay bestellt. Dort könnt ihr nämlich vom Rabattcode POWEREBAY9 profitieren und bezahlt dann nur 362,81 Euro, während der Angebotspreis bei Saturn bei 398,69 Euro liegt. Der Normalpreis beträgt 454,73 Euro.

Apple iPhone 8 (64 GB) statt 454,73€ für 362,81€ bei Saturn über Ebay

Ebenfalls zu einem recht guten Preis bekommt ihr das Apple iPhone 11 mit 128 GB. Hier bezahlt ihr statt 827,55 Euro nur noch 720,37 Euro. Das iPhone 11 läuft mit dem A13 Bionic Chip und verfügt über ein 6,1 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.792 x 828 Pixeln.

Apple iPhone 11 (128 GB) statt 827,55€ nur noch 720,37€

MacBooks

Saturn hat eine ganze Reihe vom MacBooks im Angebot. Eines der Highlights ist das Apple MacBook Air MWTJ2D/A mit 8 GB Arbeitsspeicher, einer 256 GB großen SSD und einem i3-Prozessor, der mit Turbo-Boost auf bis zu 3,2 GHz kommt. Bei Saturn bekommt ihr das Modell für recht günstige 1.022,55 Euro, zum selben Preis könnt ihr es derzeit allerdings auch bei Amazon bekommen.

Apple MacBook Air MWTJ2D/A (8 GB RAM, 256 GB SSD) für 1.022,55€ (UVP: 1.168,75€)

Weitere Angebote: iPad und Zubehör

Bei den iPads ist die Auswahl eng begrenzt, ihr bekommt nur ein einziges Modell in zwei verschiedenen Farben günstiger. Dabei handelt es sich um das Apple iPad Air (2019) mit 64 GB Speicher und einem 10,5 Zoll großen Display, das über eine Auflösung von 2.224 x 1.668 Pixeln verfügt. Daneben gibt's einiges Zubehör günstiger, vor allem Speicher- und Eingabegeräte für die MacBooks, aber auch ein Cover und einen Eingabestift fürs iPad. Hier geht's zur Übersicht:

Apple Days bei Saturn: Zu den Angeboten