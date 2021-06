Bei Saturn bekommt ihr gerade das Apple iPhone 11 günstig zum Handyvertrag mit Telefon- und SMS-Flat sowie 60 GB LTE- Datenvolumen im Netz von O 2 . Der monatliche Grundpreis beträgt 34,99 Euro, der einmalige Gerätepreis 49 Euro. Das Angebot ist nur noch bis zum 28. Juni gültig. Hier findet ihr es:

Tarifangebot mit Apple iPhone 11 und 60 GB LTE bei Saturn

Wie günstig ist das Tarifangebot mit dem Apple iPhone 11?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 34,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 839,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 49 Euro sowie die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Die Gesamtkosten des Tarifangebots in den ersten zwei Jahren betragen also 928,75 Euro. Ab dem 25. Monat liegt der monatliche Grundpreis übrigens bei 39,99 Euro. Dann solltet ihr euch also nach einem günstigeren Tarif umsehen.

Ersparnis: Einzeln kostet das iPhone 11 mit 64 GB bei Saturn derzeit 649,99 Euro. Bei Amazon kann man es schon ab 608,99 Euro bekommen (allerdings nur in der roten Version). Einen vergleichbaren Handytarif mit Telefon- und SMS-Flat sowie 60 GB LTE im Netz von O 2 oder Telefonica kann man momentan ab einem monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro finden. Auch hier kommen noch 39,99 Euro Anschlussgebühren hinzu. Die Gesamtkosten beim Einzelkauf betragen somit 1.368,74 Euro. Demnach spart ihr mit dem Tarifangebot rund 440 Euro.

Was bietet das Apple iPhone 11?

Das Apple iPhone 11 läuft mit dem A13 Bionic Chip, der Taktfrequenzen von bis zu 2,65 GHz bietet. Das 6,1 Zoll große Display verfügt über eine Auflösung von 1.792 x 828 Pixeln und erreicht eine Helligkeit von bis zu 625 cd/m2. Im Vergleich zum neueren Apple iPhone 12 müsst ihr auf ein OLED-Display und die Unterstützung von 5G verzichten. Bei der Akkulaufzeit und der Qualität der Kamera gibt es hingegen nur geringe Unterschiede.