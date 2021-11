Eigentlich ist der Black Friday 2021 erst am 26. November. Doch bei Saturn hat man entschieden, dass man schon jetzt erste Black Friday Angebote anlässlich des "Mehrvember" veröffentlicht. Allen voran könnt ihr dabei die Nintendo Switch besonders günstig kaufen. Es gibt zudem noch weitere starke Angebote wie einen LG OLED 4K TV zum neuen Bestpreis.

So lange gilt die Aktion: Noch bis zum 10. November 2021 um 20 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht, könnt ihr die frühen Saturn Black Friday Deals wahrnehmen.

Nintendo Switch Bundle mit Mario Party

So gut ist das Angebot: Bei Saturn erhaltet ihr die Nintendo Switch im Bundle mit Mario Party Superstars für 325 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für das Paket und ihr spart rund 12 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen.

Das erwartet euch: Neben der Nintendo Switch V2 mit einem länger anhaltenden Akku, gibt es das neue Mario Party-Spiel. Dieses ist erst am 28. Oktober 2021 erschienen und schon bekommt ihr es in diesem Bundle günstiger. Das sich der neueste Ableger lohnt, zeigt unser Test, denn Mario Party Superstars ist "fast das Best of, das wir uns gewünscht haben".

22 2 Mehr zum Thema Mario Party Superstars im Test: Fast das Best of, das wir uns gewünscht haben

Weitere Top-Angebote beim Saturn Black Friday

Natürlich gibt es noch mehr gute Deals bei Saturn. Unter anderem eine Speicherkarte für die Nintendo Switch und weitere 4K-Fernseher.